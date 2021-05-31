Пенсии по-новому и рост зарплат учителей – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Пенсионный фонд и МОН обещают новшества / Фото: УНИАН
Пока власти Украины обещают упростить назначение пенсий и уверяют учителей, что их зарплата вырастет на 30%, Польша – зазывает украинцев на работу и уверяет, что можно ехать даже с семьями.
Назначение пенсий по-новому
В Пенсионном фонде рассказали, что в Украине не только повысили требования к страховому стажу, но и решили изменили подход при обработке заявлений о назначении и перерасчете пенсий. В него, в частности, заложили принцип экстерриториальности.
Самое главное изменение – заявления в бэк-офисах ПФУ теперь обрабатывают только в порядке очереди (по дате поступления). То есть без учета того, где проживает пенсионер и где было принято заявление. В ПФУ уверены, что благодаря новой технологии не будет задержек с назначением и перерасчетом пенсий.
Зарплаты учителей вырастут
Премьер Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет заявили, что в Украине в 2021 году зарплаты учителей вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже состоялось с января, еще на 9% зарплаты вырастут с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривен. Читайте также: Верховная Рада провалила законопроект о накопительных пенсиях
Работа в Польше
Власти Польши решили упростить въезд и трудоустройство украинцев, особенно в тех сферах, где полякам не хватает своих трудовых ресурсов. Как заявила замминистра развития, труда и технологий Ивона Михалек, заробитчанам предлагают приезжать с семьями.
"Национальный план реконструкции содержит положения о содействии иностранцам при въезде и трудоустройстве в Польше. Планируемые изменения включают повышение роли бюро по трудоустройству в выдаче разрешений на работу. Процедуры необходимо упростить и сделать более гибкими, чтобы иностранцы могли быстрее найти работу в Польше", – добавила Михалек.
Блокирование карточек ПриватБанка
В борьбе с незаконными переводами и отмыванием средств, сомнительными транзакциями и другими незаконными операциями ПриватБанк может блокировать карточки клиентов, для которых не всегда понятными являются действия финансового учреждения.
При этом блокирование может происходить автоматически из-за подозрительных финансовых движений на карточке или по другим причинам, о которых клиентов не уведомили. Поэтому мы назвали семь самых распространенных причин блокирования карточек Приватом.
Читайте также: Доллар продолжил падение, евро развернулся вверх: официальный курс на первый день лета
Бензина из Беларуси станет меньше пять раз
В июне-2021 Белорусская нефтяная компания сократит поставки бензина А-95 в Украину в пять раз – с прежних 55 до 10 тыс. тонн. По словам источников издания enkorr в нефтяной отрасли Беларуси, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки горючего в июне.
Напомним, 28 мая сайт "Сегодня" писал о торговой войне с Беларусью, снижении зарплаты и новых поездах на море.
Новости на эту же тему: