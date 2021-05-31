Пенсии по-новому и рост зарплат учителей – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Уже не важно, где живет пенсионер и где было принято заявление о назначении выплат

Пенсионный фонд и МОН обещают новшества / Фото: УНИАН

Пока власти Украины обещают упростить назначение пенсий и уверяют учителей, что их зарплата вырастет на 30%, Польша – зазывает украинцев на работу и уверяет, что можно ехать даже с семьями.

Назначение пенсий по-новому

В Пенсионном фонде рассказали, что в Украине не только повысили требования к страховому стажу, но и решили изменили подход при обработке заявлений о назначении и перерасчете пенсий. В него, в частности, заложили принцип экстерриториальности.

Самое главное изменение – заявления в бэк-офисах ПФУ теперь обрабатывают только в порядке очереди (по дате поступления). То есть без учета того, где проживает пенсионер и где было принято заявление. В ПФУ уверены, что благодаря новой технологии не будет задержек с назначением и перерасчетом пенсий.

Зарплаты учителей вырастут

Премьер Денис Шмыгаль и министр образования и науки Сергей Шкарлет заявили, что в Украине в 2021 году зарплаты учителей вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже состоялось с января, еще на 9% зарплаты вырастут с декабря 2021 года. А в целом в планах правительства – довести минимальные зарплаты педагогов до уровня средней зарплаты по стране, которая составляет 13 543 гривен. Читайте также: Верховная Рада провалила законопроект о накопительных пенсиях

Работа в Польше

Власти Польши решили упростить въезд и трудоустройство украинцев, особенно в тех сферах, где полякам не хватает своих трудовых ресурсов. Как заявила замминистра развития, труда и технологий Ивона Михалек, заробитчанам предлагают приезжать с семьями.

"Национальный план реконструкции содержит положения о содействии иностранцам при въезде и трудоустройстве в Польше. Планируемые изменения включают повышение роли бюро по трудоустройству в выдаче разрешений на работу. Процедуры необходимо упростить и сделать более гибкими, чтобы иностранцы могли быстрее найти работу в Польше", – добавила Михалек.

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Блокирование карточек ПриватБанка

В борьбе с незаконными переводами и отмыванием средств, сомнительными транзакциями и другими незаконными операциями ПриватБанк может блокировать карточки клиентов, для которых не всегда понятными являются действия финансового учреждения.

При этом блокирование может происходить автоматически из-за подозрительных финансовых движений на карточке или по другим причинам, о которых клиентов не уведомили. Поэтому мы назвали семь самых распространенных причин блокирования карточек Приватом.

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Бензина из Беларуси станет меньше пять раз

В июне-2021 Белорусская нефтяная компания сократит поставки бензина А-95 в Украину в пять раз – с прежних 55 до 10 тыс. тонн. По словам источников издания enkorr в нефтяной отрасли Беларуси, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки горючего в июне.

Видео: Сегодня

Напомним, 28 мая сайт "Сегодня" писал о торговой войне с Беларусью, снижении зарплаты и новых поездах на море.