Пенсии некоторым украинцам повысили – кто получит на 1,5 тыс. грн больше

Более двух тысяч украинцев получили повышенные пенсии / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

После пересчета выплат в апреле, пенсии членам семей погибших в среднем увеличились на 1,5 тысячи. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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По словам главы ведомства Марины Лазебной, увеличенные выплаты получили больше 2,2 тысячи человек.

Итак, минимальная гарантия относительно пенсий членам семьи погибшего военнослужащего составляет не менее 7800 грн , если речь идет о родителях и супругах, а если речь идет о детях – 6100 грн. на каждого.

В Минсоцполитике отметили, что повышение касается и семей тех погибших, которые входили в состав добровольческих формирований территориальной общины.

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Индексация пенсий по-новому

Зеленский наконец-то подписал закон, который меняет правила индексации пенсий. Теперь 1 марта является фиксированной датой перерасчета выплат и не будет меняться каждый раз политиками.

Под ежегодную индексацию будут подпадать все категории пенсионеров, а раньше она обходила ряд людей.

При индексации будут учитываться показатели инфляции и рост средней зарплаты. Кроме этого, закон позволяет досрочно назначать пенсии, а именно за полтора года до достижения пенсионного возраста.

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"Сегодня" также писали, что некоторым украинцам по-новому будут выплачивать пенсии и рассказывали, как получить деньги в Ощадбанке даже без карты.