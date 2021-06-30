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Пенсии чернобыльцам повысят, Рада установила новые правила безналичных расчетов. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

30 июня, 19:00

Денис Беспалов

Со следующего месяца выплаты для чернобыльцев вырастут, Рада одобрила законопроект о платежных услугах

Правила безналичных расчетов поменялись, чернобыльцам повысят пенсии, Ощадбанк уровняли с другими банками. Коллаж: "Сегодня"

С 1 июля выплаты чернобыльцам вырастут, парламент принял законопроект о платежных услугах, Ощадбанк стал участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Повышение пенсий чернобыльцам

/ Фото: Getty Images, Укринформ

В Украине с 1 июля повысят пенсии чернобыльцам. Размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-за Чернобыльской катастрофы, будут не меньше таких сумм:

Новые правила безналичных расчетов

Правила безналичных расчетов изменили / Фото: Unsplash

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о платежных услугах, целью которого является урегулирование платежного рынка в Украине. Документ устанавливает новые правила безналичных расчетов.

100%-ной гарантии по депозитам в Ощадбанке больше не будет

Правила для вкладчиков "Ощада" изменятся / Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ

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Верховная Рада согласилась сделать Ощадбанк участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Таким образом, государство будет гарантировать компенсацию депозитов физлиц в Ощадбанке только в сумме до 200 тыс. гривен, как и в других банках. Ранее госгарантия распространялась на полный размер депозитов в Ощадбанке.

Массовое увольнение руководства из НБУ

Из НБУ решил уволиться целый департамент. Фото: Александр Бевз

Команда руководителей Департамента лицензирования НБУ полным составом подала руководству заявления об увольнении. По словам директора департамента Александра Бевза, "централизация принятия решений находится в одних руках, а замена коллегиальности директивным принятием решений недопустима в работе Национального банка Украины".

Тестирование COVID-сертификатов в "Дії"

Коллаж "Сегодня"

Министерство цифровой трансформации запустило регистрацию на бета-тестирование COVID-сертификатов в "Дії". Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 (получили 2 дозы) на территории Украины. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

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