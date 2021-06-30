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В Украине повысили пенсии чернобыльцам: сколько теперь заплатят

30 июня 2021 16:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новые требования к размеру выплат должны вступить в силу уже с 1 июля, но законопроект еще не собрал все необходимые подписи

В Украине с 1 июля повысятся не только пенсии, которые зависят от прожиточного минимума, но и выплаты чернобыльцам. Это предусматривает принятый Верховной Радой законопроект, который в срочном порядке подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Документу осталось только получить одобрение президента.

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Если закон заработает, размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания из-зп Чернобыльской катастрофы, будут не меньше таких сумм:

  • для I группы инвалидности – 6000 гривен;
  • для II группы инвалидности – 4800 гривен;
  • для III группы инвалидности – 3700 гривен;
  • для детей с инвалидностью – 3700 гривен.

Кроме того, с 2022 года для всех этих категорий будет проводиться индексация пенсий – ежегодно 1 марта.

Напомним, также с 1 июля пенсии повысят для миллиона украинцев, которые не подпали под мартовскую индексацию-2021. Увеличение выплат составит не менее 100 гривен, заверила министр социальной политики Марина Лазебная.

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При этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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В связи с планами власти перевести все пенсии на карточки, мы вместе с банкирами разобрались, как не стать жертвой мошенников и уберечь средства на карте.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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