Отпуска для украинцев закончились: сколько людей сможет уйти на отдых в этом году

Сколько украинцев смогут уйти в отпуск во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине изменились условия трудовых отношений. Очень многие работники вынуждены были уйти в неоплачиваемый отпуск, кто-то может работать по 12 часов в день, а некоторые вообще остались без работы. Обычно летом начинается жаркий сезон отпусков, однако во время полномасштабной войны с РФ планы у людей совсем другие.

Аналитики кадрового портала grc.ua провели опрос и рассказали, сколько работников планируют в 2022 году брать отпуска.

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Можно ли взять отдых во время войны

Во время действия военного положения в отпуск уходить можно. Но некоторым работникам могут отказать. Такое может произойти в случае, когда человек задействован в работах на объектах критической инфраструктуры. В то же время это правило не касается отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком.

В Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" от 15.03.2022 № 2136-ІХ говорится, что на время военного положения ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня. Если условиями трудового договора было предусмотрено большее количество дней отпуска, то действие этих положений во время военного положения может быть прекращено.

Отпуск без ограничения во времени могут предоставлять без сохранения зарплаты по просьбе работника. Но работодатель не имеет права просить человека уходить в такой отпуск.

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А если из-за военных действий предприятие не может функционировать, то работодатель должен оформлять простой. И в таком случае если он заставит работников уходить в отпуск без сохранения заработной платы, это будет считаться нарушением трудовых прав работников.

Сколько человек планирует уйти в отпуск

Согласно опросу grc.ua в соцсетях, в 2022 году планирует отпуск рекордно низкое количество работников. В целом, по словам аналитиков, сфера туризма снова испытала наибольший удар и сейчас там наименьшее количество вакансий и количество компаний, оказывающих свои услуги.

"Как показал опрос портала, горячие события в стране влияют и на возможность планировать отдых, и на желание отдыхать. Отпуск этим летом планирует рекордно низкое количество украинских работников – только 11% опрошенных. Из них только 1% намерен уехать на отдых за границу", – говорится в сообщении.

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Среди желающих за границу выбирают преимущественно Турцию и Египет. Но большинство тех, кто хочет на отдых, предпочитают внутренний туризм. Обычно люди хотят уехать в украинские горы или другие регионы страны.

А вот остальные вообще не планируют или не могут отдыхать. Опрос показал следующие результаты:

47% опрошенных считают, что во время войны отдых и радости вообще не уместны;

23% респондентов отметили, что потеряли работу из-за войны, а потому ни возможности, ни желания отдыхать нет;

6% работников находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске;

9% опрошенных ищут убежища от войны за границей, им тоже сейчас не до отдыха.

Что можно делать с трудовой книжкой во время войны

Как мы рассказывали ранее, во время действия военного положения трудовые книжки можно получить на руки по специальному заявлению. Раньше это было возможно только после увольнения.

В то же время, если предприятие находится в районе активных боевых действий, перечень которых утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, работодатель может сам принять решение и отдать трудовые книжки работникам.

Сделать это также следует под подпись, и так компания сможет сохранить свои документы в условиях войны.

Если трудовую книжку работнику выдали, то работодатель снимает с себя ответственность за ее сохранность.

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