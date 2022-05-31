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В Украине новые правила с трудовыми книжками: что разрешили во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 11:13
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Рассказываем, что могут делать работники с трудовыми книжками, пока продолжается военное положение
Трудовую книгу можно забрать с предприятия без увольнения
Трудовую книгу можно забрать с предприятия без увольнения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения условия трудоустройства и трудовые отношения меняются. В частности, и по вопросу хранения документов. Теперь трудовые книжки можно получить на руки по специальному заявлению, а не только после увольнения.

То, как это сделать, объясняет прессслужба Министерства юстиции Украины.

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Как забрать трудовую книжку

По закону во время военного положения нет особых условий хранения трудовых книжек. Они должны храниться на предприятиях, и их выдача предусмотрена только тогда, когда человек увольняется.

Однако в разъяснениях Государственной службы Украины по вопросам труда говорится, что работодатель не обязан издавать работникам трудовые книжки, но он и не может отказать работнику в выдаче документа, если от него будет такое требование.

Забрать трудовую книжку можно с помощью заявления следующим образом:

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  • нужно обратиться к работодателю с заявлением, где будет просьба издать трудовую книжку и объяснение, почему вам она нужна;
  • в специальном дополнительном журнале учета временно изданных трудовых книжек работник должен расписаться о получении и возврате этого документа.

В то же время, если предприятие находится в районе активных боевых действий, перечень которых утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, работодатель может сам принять решение и отдать трудовые книжки работникам.

Сделать это также следует под подпись, и так компания сможет сохранить свои документы в условиях войны.

Если трудовую книжку работнику выдали, то работодатель снимает с себя ответственность за ее сохранность.

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"Выдача трудовой книжки на руки осуществляется с целью ее сохранения, ведь в условиях войны никто ничего гарантировать не может. Работодатель не может принудительно выдать трудовую книжку на руки против желания работника. Но в случае уничтожения трудовой книжки из-за боевых действий работник получит хлопоты по восстановлению данных при выходе на пенсию, а работодатель вряд ли понесет ответственность, ведь мы живем в условиях войны, что признано форс-мажорным обстоятельством", – говорится в сообщении.

Как в Украине могут уволить с работы во время войны

Ранее "Сегодня" рассказывали, что теперь уволиться можно на основании заявления, которое было подано по электронной почте или мессенджерам.

"В соответствии с частью третьей статьи 29 КЗоТ ознакомление работников с приказами (распоряжениями), сообщениями, другими документами работодателя относительно их прав и обязанностей допускается с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи", – объяснили юристы.

То есть если работодатель и работник обменялись электронными документами, это считается подтверждением, что обе стороны с этими документами ознакомились. В то же время очень важно, чтобы такая процедура была прописана в актах организации, откуда таким способом увольняется работник.

"Сегодня" также рассказывали, что в Украине расширили основания для увольнения работников во время войны. Теперь оставить работы могут по причине невозможности обеспечивать условия труда после того, как имущество предприятия было уничтожено при боевых действиях. Также есть и особая процедура увольнения таких работников.

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