Отдали тонну орехов не тому: как клиент "Новой почты" потерял 180 тыс. грн

Как клиент «Новой почты» остался без посылки за 180 тыс. грн / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты" обвинил компанию в том, что у него украли посылку стоимостью 180 тыс. грн. благодаря их сотрудникам.

Об этом мужчина написал на личной странице Facebook.

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По его словам, сотрудники "Новой почты" не предоставили ему никакой информации, которая бы помогла установить преступника и вернуть посылку, хотя сами отдали ее другому лицу не проверив.

"У меня с участием ваших сотрудников украли посылку на сумму 180 тыс. грн. Ваши сотрудники не предоставили никакой информации, которая помогла бы установить преступника и вернуть посылку (до сих пор нет видео, до сих пор нет никакой реакции на действия сотрудника, отдавшей посылку не проверив документы), прошу вас разобраться в данном эпизоде, а в первую очередь компенсировать мне стоимость посылки и доставки", – пишет разгневанный мужчина

Далее клиент рассказывает, что приехал в отделение забрать целую тонну грецких орехов и понял, что посылку похитили.

Мужчина утверждает, что видеозапись с номерами автомобиля преступника должна была оказаться в полиции.

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"В новой почте же сделано все по-другому – видео выдается только по официальному запросу в юридический адрес новой почты, уже пятый день его не передали. Очевидно, что с такими правилами поймать кого невозможно, и клиенты должны понимать, что безопасность посылки на нулевом уровне", – добавил клиент.

Что ответили в Новой почте?

Сотрудники "Новой почты" заверили, что уже подали запрос к коллегам из службы безопасности по данному поводу и ожидают ответа.

"Только что получим информацию, сразу Вам напишем. Пожалуйста, необходимо подождать", – попросили у компании.

Скидки в Новой почте

Ранее мы писали, что национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, требует от Укрпочты повысить тарифы, а от "Новой почты" – снизить.

И хотя компании не спешат изменять условия доставки, "Новая почта" решила немного порадовать своих клиентов снизить стоимость пользования почтоматами до 35 грн.

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Скидка будет действовать до конца 2021 года.

"Сегодня" также писали, как будут работать отделения "Новой почты" в "красной зоне", а также рассказывали, о новую услугу "Новой почты" вместе с "Нафтогазом".