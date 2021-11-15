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"Как будто хорошенько сбросили с фуры": что клиент "Новой почты" получил вместо посылки (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
15 ноября, 18:00
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На "Новую почту" снова пожаловался клиент, "Сегодня" узнали, что ответили в компании
“Новая почта” уничтожила посылку несмотря на маркировку
“Новая почта” уничтожила посылку несмотря на маркировку / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" рассказала, что компания удаляет ее жалобы и никак не может разрешить ситуацию с разбитой посылкой.

Об этом женщина написала на личной странице Facebook и прикрепила скриншоты предыдущих публикаций.

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"Создаю уже третью публикацию – претензию, но ее удаляют. Что ж, будем публиковать, пока вопрос не будет решен", – написала клиентка.

Что произошло?

По словам пользовательницы, она отправила клиенту стеклянную кастрюлю, приехавшую полностью разбитой, а в пункте выдачи даже не было бланков претензии.

"Кастрюля была обернута стрейчем и упакована в три коробки! На самой коробке была наклейка СТЕКЛО. Я так понимаю, ее хорошенько сбросили с фуры, чтобы клиент получил обломки стекла", – говорится в сообщении.

Также женщина рассказала, что Новая почта во всем обвинила ее и заявила, что она выслала битый товар.

"Я уже 10 лет высылаю товар и ни разу не было. Руководство Килии не хочет брать ответственность за избитый товар и всячески игнорирует получателя. Прилагаю фото", – отмечает клиент.

Женщина просит, что получателю компенсировали стоимость разбитого товара в размере 280 грн.

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Что ответили в Новой почте?

В компании отреагировали на последний пост возмущенной отправительницы и предложили компенсацию.

"Валентина, мы видим все ваши публикации. И отвечаем на каждую из них.
Получили ответ от коллег из профильного отдела, в качестве компенсации предлагаем Вам 3 промокода на бесплатную доставку. Напишите, пожалуйста, номер телефона, на который мы можем их отправить", – написали сотрудники.

Новая услуга "Новой почты"

Национальная компания НАК "Нафтогаз" запустил новую услугу вместе с почтовым оператором "Новая почта".

Теперь украинцы смогут заключить договор с "Нафтогазом" прямо в отделении "Новой почты".

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Для этого нужно собрать пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев) и прийти в отделение, а затем сотрудники помогут вам с оформлением.

"Сегодня" также писали, что до конца текущего года "Новая почта" вводит скидку на отправку почтаматом.

И рассказывали, как Укрпочта и "Новая почта" будут работать в "красной зоне".

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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