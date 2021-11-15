"Как будто хорошенько сбросили с фуры": что клиент "Новой почты" получил вместо посылки (фото)

Клиентка "Новой почты" рассказала, что компания удаляет ее жалобы и никак не может разрешить ситуацию с разбитой посылкой.
Об этом женщина написала на личной странице Facebook и прикрепила скриншоты предыдущих публикаций.
"Создаю уже третью публикацию – претензию, но ее удаляют. Что ж, будем публиковать, пока вопрос не будет решен", – написала клиентка.
Что произошло?
По словам пользовательницы, она отправила клиенту стеклянную кастрюлю, приехавшую полностью разбитой, а в пункте выдачи даже не было бланков претензии.
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"Кастрюля была обернута стрейчем и упакована в три коробки! На самой коробке была наклейка СТЕКЛО. Я так понимаю, ее хорошенько сбросили с фуры, чтобы клиент получил обломки стекла", – говорится в сообщении.
Также женщина рассказала, что Новая почта во всем обвинила ее и заявила, что она выслала битый товар.
"Я уже 10 лет высылаю товар и ни разу не было. Руководство Килии не хочет брать ответственность за избитый товар и всячески игнорирует получателя. Прилагаю фото", – отмечает клиент.
Женщина просит, что получателю компенсировали стоимость разбитого товара в размере 280 грн.
Что ответили в Новой почте?
В компании отреагировали на последний пост возмущенной отправительницы и предложили компенсацию.
"Валентина, мы видим все ваши публикации. И отвечаем на каждую из них.
Получили ответ от коллег из профильного отдела, в качестве компенсации предлагаем Вам 3 промокода на бесплатную доставку. Напишите, пожалуйста, номер телефона, на который мы можем их отправить", – написали сотрудники.
Новая услуга "Новой почты"
Национальная компания НАК "Нафтогаз" запустил новую услугу вместе с почтовым оператором "Новая почта".
Теперь украинцы смогут заключить договор с "Нафтогазом" прямо в отделении "Новой почты".
Для этого нужно собрать пакет документов (паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев) и прийти в отделение, а затем сотрудники помогут вам с оформлением.
"Сегодня" также писали, что до конца текущего года "Новая почта" вводит скидку на отправку почтаматом.
И рассказывали, как Укрпочта и "Новая почта" будут работать в "красной зоне".