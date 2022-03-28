От войны – на колесах: за сколько в Украине можно купить автодом

Сколько стоит дом на колесах в Украине / Фото: Getty Images, auto.ria.com, Коллаж: Сегодня

В наше неспокойное время, когда украинцам приходится покидать собственные дома и ехать переселенцами в другие города, страны, многие задумывались над приобретением мобильного дома.

"Сегодня" расскажут вам, сколько стоят разные варианты такой "движимой недвижимости".

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Искали варианты дома на колесах мы на сайте AUTO.RIA. Скажем сразу, что вариантов достаточно много: есть и дома в виде прицепов, а есть и полностью оборудованные автомобили. Мы больше остановимся на втором варианте.

Нам встретилось объявление о продаже дома на колесах фирмы Iveco. Он полностью оборудован необходимым (немецкое качество), является автономным, без необходимости подключения к электричеству. Стоит такой вариант 64 тыс. долл.

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/ Фото: auto.ria.com

Похожий вариант той же фирмы, однако оборудованный гораздо проще, стоит 10 300 долл. Самодельный автодом содержит душ, туалет, холодильник, умывальник, плиту и отопление.

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/ Фото: auto.ria.com

Автодом фирмы Fiat обойдется вам в 15 тыс. долл. Содержит он 4 спальных места, полностью укомплектованный (биотуалет, газовая плита, холодильник, бак для воды и т.п.), обслуженный, готовый к выезду как по Украине, так и за границу.

/ Фото: auto.ria.com

По такой же небольшой цене (9 999 долл.) вам обойдется дом на колесах фирмы Volkswagen, тоже оборудованный всем необходимым: газовой плитой, холодильником, душем, обогревателем, баком для чистой воды на 70 литров.

/ Фото: auto.ria.com

А такой полностью укомплектованный Peugeot будет стоить 52 900 долл. Автодом еще не использовался после переоборудования. Он содержит:

холодильник 100 л. 12 220 v;

душ (в машине и на улице);

туалет;

кухню;

газовую плиту;

LED освещение по всей машине;

бойлер газовый;

бак для чистой воды на 120 л;

сейф;

интернет;

солнечные батареи и многое другое.

/ Фото: auto.ria.com

Поэтому можем сделать вывод, что чем больше денег у вас есть для покупки дома на колесах, тем современнее, более укомплектованное авто вам удастся приобрести. Согласно нашему мониторингу, для этого вам понадобится ориентировочно 35-60 тыс. долл. По курсу НБУ во время войны это приблизительно 977 500-1,75 млн гривен.

Для водителей в Украине изменили правила

В период военного положения водителям в Украине, имеющим права только на управление легковыми автомобилями, разрешили управлять грузовиками.

Решение принято из-за дефицита водителей грузовиков после вторжения РФ в Украину.

"Установить, что в период военного положения к управлению транспортными средствами категории С, С1 на территории Украины допускаются лица, имеющие водительские удостоверения категории В", — говорится в постановлении.

Напомним, что в Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы, чтобы избежать утечки информации о перемещении украинских военных и сил ТрО.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит заправить авто в разных странах Европы.