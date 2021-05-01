От локдауна до локдауна: как за год изменились зарплаты украинцев

Средний по стране заработок увеличился более чем на 2000 гривен, но эксперты сомневаются, что у всех

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Заработки украинцев продолжают расти, несмотря на локдаун и падение экономики. По подсчетам Госслужбы статистики, в марте среднему работнику было начислено 13612 грн, что на 10,3% больше, чем в январе этого года, и на 8,5% больше, чем в феврале.

Почему быстро растут зарплаты, все ли на самом деле так радужно и чего ожидать дальше, выяснил сайт "Сегодня".

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Как изменились зарплаты

Средняя номинальная, то есть, без учета инфляции, зарплата по Украине в марте оказалась больше в сравнении с январской и февральской – тогда было соответственно 12337 грн (-1275 грн ) и 12549 (-1063) грн.

За год, март к марту, номинальная зарплата увеличилась на 18,9% (было 11446 грн), а реальная, с учетом инфляции, на 9,5%. То есть средний украинец теперь считается богаче, чем год назад, на 2000 с лишним гривен.

Но – средний, так как в зависимости от регионов и сфер занятости, зарплаты увеличились по-разному. А в отельном бизнесе и общепите они больше, чем год назад, но меньше, чем в феврале нынешнего года.

Что по регионам

В разрезе регионов зарплаты выросли везде – от Киева, где они традиционно самые высокие – 20132 грн (+12% или на 2142 грн по сравнению с мартом 2020 года), до Житомирской области, где они по итогам марта оказались самые низкие – 10675 грн (+21% или на 1840 грн). То есть, в столице платят работникам почти вдвое больше, чем в самом низкооплачиваемом регионе.

Уточним: речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам марта 2021 года составила 16206 грн, в Житомирской области – 8593 грн.

Самое большой годовой рост зарплат в Донецкой области – на 3682 грн (на 30%). Меньше всего увеличились заработки в Харьковской области – на 1493 грн (на 15%). В остальных областях зарплаты выросли от 1693 грн (+19%) в Кировоградской области до 2576 грн (+31%) – в Черновицкой.

Более подробно,как изменились зарплаты за год – см. инфографику.

Что по отраслям

В сравнении с мартом 2020 года, заработки выросли за год во всех отраслях, кроме предоставления других видов услуг (бытовой сервис, ремонты, коворкинг и т. д.). Здесь минус 3,8%, но зарплаты конкурентные – 13348 грн.

Самые низкие зарплаты по-прежнему в отельном бизнесе и общепите – 7749 грн. Хотя в процентах их рост год к году впечатляет: на 37%. Невысокие зарплаты в строительстве – 10297 грн (+7,7%) и в сфере операций с недвижимостью – 10355 грн (+22%).

А вот вечные аутсайтеры – образование и здравоохранениие – оказались в чуть лучшем положении: среднему преподавателю платят 10959 грн (+29%) среднему медику – 12246 грн (+52%).

Наибольший за год прирост зарплат – в медицине, полуторакратное повышение получилось благодаря надбавкам за работу в условиях эпидемии коронавируса.

Самые высокие заработки в IT-сфере – 25504 грн (+9,4%), в банковском секторе – 24279 (+11,9%) и в области научной и технической деятельности – 18768 (+1,2%).

Эксперты: рост зарплат скорее арифметический, чем реальный

Экономисты признают, что средние заработки за год "от локдауна до локдауна", увеличились, но скорее арифметически, чем на самом деле.

Так руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Андрей Забловский говорит, что реальный рост заработков был IT-сфере, фармацевтике (из-за коронавируса), у ритейлеров а также в бюджетной сфере- из-за роста минимальных зарплат с 1 января на 1000 гривен. А вот промышленность, агросектор, строительство, транспорт имели точечное повышение зарплат, наиболее необходимым сотрудникам.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен: многие работники в бизнес-структурах прибавки к зарплате в I квартале не получили.

"После того как минимальная зарплата выросла с 5 до 6 тыс. грн, тем, у кого часть зарплаты "в конверте", увеличили официальный минимальный заработок и уменьшили неофициальный. В итоге на руки они получили столько же. А статистика увидела рост заработков", – говорит Олег Пендзин. – Также Госстатистики в расчетах учитывает среднесписочную численность работников, на которую делит весь фонд зарплат. А безработица за год в Украине увеличилась. Это арифметически добавило роста средней зарплате".

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский считает методику расчета Госслужбой статистики средних зарплат не совсем соответствующей европейским стандартам.

"Прежде всего наша статистика указывает среднюю зарплату, а не медианную (по этой методике половина людей в группе получает меньшую зарплату, другая половина – большую, чем у человека среднего в ряду), которая, как показывает практика других стран, на 10-15% ниже средней, – отметил Виктор Скарешевский. – Во-вторых, Госкомстатистики предоставляет данные по зарплате только по 7,4 млн штатных сотрудников, а это 46% от 16 млн занятых в Украине. Не учитываются самозанятые, у которых зарплата может быть существенно ниже (особенно в сельской местности), чем у наемных работников. В-третьих, указывается валовая зарплата. Если вычесть налоги (НДФЛ и военный сбор, в сумме 19,5%), то фактическая зарплата составит не 13612 грн, а 10957 грн. Таким образом, за вычетом налогов и при правильной методологии, даже среднестатистическая зарплата оказывается на 30% меньше, чем опубликованная".

То есть эксперт уверен: мы имеем официальную информацию о зарплатах меньше чем половины работающих (в основном по найму), и то цифры на 15% завышены, чем должно быть по евростандартам. На руки люди получают еще на 19,5% меньше.

Несложный расчет показывает: "грязная" зарплата среднего украинца по медианной методике – около 11600 грн, на руки он имеет примерно 9300 грн. О заработках остальных, особенно тех, кто получает зарплату "в конверте", остается только догадываться.

Будет ли рост зарплат во втором квартале

Андрей Забловский прогнозирует, что средняя официальная зарплата во II квартале повысится, но ненамного.

"Часть возможного роста зарплат в деньгах "заберет" нынешний локдаун, но в процентах увидим значительное повышение квартал к кварталу из-за низкой базы сравнения. В апреле и мае прошлого года было уменьшение зарплат примерно на 1000 грн в связи с локдауном, и лишь с июня рост возобновился", – напомнил Забловский.

А Олег Пендзин и Виктор Скаршевский говорят и об абсолютном уменьшении зарплат – не более 13,5 тыс. по итогам июня.

"Главные выгодополучатели от повышения минимальной зарплаты – это бюджетники, так как после ее повышения идет пересчет окладов и надбавок по всей тарифной сетке, – анализирует Олег Пендзин. – Во II квартале такого не будет, плюс карантин, локдаун, поэтому не исключаю, что к лету средние зарплаты даже окажутся ниже, чем в марте. Как и было год назад в такой ситуации".

На фоне мизерных заработков большинства украинцев возмутительно выглядят миллионные зарплаты некоторых топ-чиновников. Подробнее смотрите в сюжете.

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