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Станем ли богаче? Какими будут зарплаты украинцев к лету-2021

30 марта, 09:08

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Работодатели пока что не спешат повышать сотрудникам оклады

Средняя зарплата в Украине к концу июня останутся на нынешнем уровне – около 12,5 тыс. гривен. А если рост и будет, то незначительным – до 13-13,5 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют прогнозы экономистов на второй квартал, пишет сайт "Сегодня".

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Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский уверен, что роста не будет, несмотря на "карантинные" соцвыплаты. Сдерживающими факторами, по его словам, остаются:

  • высокий уровень безработицы;
  • растущие долги по зарплате;
  • карантинные ограничения и локальные локдауны.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, допускает повышение, но небольшое:

"В связи с эпидемиологической ситуацией, слабой деловой активностью, выросшими операционными расходами, собственники бизнеса не будут спешить повышать зарплаты своим работникам, но небольшое увеличение ожидается".

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин добавил, что в апреле-июне не будет и роста соцстандартов, которые традиционно ускоряют рост заработков.

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Напомним, по последним данным Госстата, средняя зарплата в феврале выросла до 12 549 грн. Сайт "Сегодня" уже показал на карте, в каких областях платят больше и меньше всего.

При этом правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии. Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли настолько повысить зарплаты в Украине. Короткое объяснение – в нашем видео:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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прогноз зарплаты средняя зарплата второй квартал

Источник: Сегодня

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