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Прогноз на второй квартал 2021 – что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей

30 марта, 06:00

Александр Панченко Александр Панченко

Эксклюзивный консенсус-прогноз экспертов сайта "Сегодня". Подорожание продолжится, зарплаты не успевают

Второй квартал 2021 года не добавит оптимизма украинцам. Инфляция ускорится, зарплаты хоть и вырастут, но их повышение не у всех перекроет рост цен. Из-за продолжающегося карантина станет больше безработных. Из позитива – экономисты обещают относительно стабильный курс доллара.

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Сайт "Сегодня" традиционно публикует консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на II квартал 2021 года. Свой вариант развития событий представили:

  • глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский,
  • руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин,
  • член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин
  • вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский.

Наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее.

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Инфляция за II квартал

Все эксперты прогнозируют высокую инфляцию – от 2,5% до 3,5% за квартал (в I квартале – около 3%). Главных причин две: рост коммунальных тарифов из-за возможной отмены их госрегулирования и повышение цен производителей.

"Инфляция ускорится за счет отмены дотирования цены энергоносителей для населения. Если Кабмин найдет другой выход – это поставит крест на сотрудничестве с МВФ", – говорит Олег Пендзин.

Виктор Скаршевский надеется, что цены повысятся за квартал не более чем на 2,5%. Наиболее пессимистичны два Андрея – Забловский и Шевчишин: они полагают, что за три месяца цены вырастут еще на 3,5%. Больше всего подорожает еда.

Как аргументировал Забловский, инфляция продолжит ускоряться на фоне увеличения коммунальных тарифов и цен на газ, роста стоимости импорта, сезонного удорожания продуктов питания из-за ускорения глобальной продовольственной инфляции.

"Динамика роста продовольственных цен сохранится высокой, что связано с ускорением роста цен производителей, попытками переложить возросшие затраты на энергоносители, топливо и минимальные зарплаты на конечного потребителя. Но слабость спроса, вызванная локдаунами, будет сдерживать инфляцию", – подытожил Шевчишин.

Средняя зарплата на конец квартала

Разброс в прогнозах составил 1000 гривен, или 8%. Забловский уверен, что нынешние средние зарплаты (12,5 тыс. грн) почти не повысятся, несмотря на рост соцвыплат, в том числе "карантинных". Сдерживающими факторами остается высокий уровень безработицы, растущие долги по зарплате, сохраняющиеся карантинные ограничения и локальные локдауны.

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Три других эксперта говорят, что средняя зарплата дойдет до 13-13,5 тыс. грн.

"В связи с эпидемиологической ситуацией, слабой деловой активностью, выросшими операционными расходами, собственники бизнеса не будут спешить повышать зарплаты своим работникам, но небольшое увеличение ожидается", – аргументирует Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин добавил, что в апреле-июне не будет и роста соцстандартов, которые традиционно ускоряют рост заработков.

Курс гривни к доллару

По поводу того, каким будет к концу июня курс гривни, аналитики единодушны: около 28 грн/доллар.

Вот как охарактеризовал квартальный тренд Андрей Шевчишин.

"Сложная эпидемиологическая ситуация и низкий уровень деловой активности будут сдерживать активность рынка. Спрос на валюту останется низким. Ключевой фактор риска – активность нерезидентов, которые в случае завода валюты в страну могут поддержать курс и укрепить его, но в случае пассивности, могут, наоборот, привести к ослаблению гривни. Высокая инфляция будет усиливать давление на гривню. Поддержат гривню сезонные тренды, связанные с активностью аграриев по продаже валюты".

Андрей Забловский говорит, что курс гривни будет значительно колебаться под воздействием роста спроса на валюту (восходящий тренд). А вот сезонные факторы – увеличение экспорта, снижение импорта энергоресурсов – поспособствуют укреплению гривни.

"В итоге ожидаем колебания курса в коридоре 27,9-28,1 грн/доллар", – уточнил Забловский.

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Виктор Скаршевский добавил, что внешнеэкономическая конъюнктура в виде роста мировых цен на металл, руду и зерновые (основные статьи украинского экспорта), возобновившийся приток валюты от нерезидентов для покупки гривневых ОВГЗ, благоприятствует обменному курсу. И этот тренд пока сохраняется.

Олег Пендзин ожидает ускорения роста курса в июне до 28,2 грн/доллар и выше вместо обычного сезонного укрепления гривни.

"В сентябре у нас большое погашение госдолга, около 8 млрд долл. Поэтому Нацбанк будет аккумулировать доллары, что вызовет рост курса", – аргументировал Олег Пендзин.

Государственный долг

Не ожидают эксперты существенного изменения величины госдолга. В него, напомним, входят внешний+внутренний+гарантированный государством долг. По их оценкам, страна будет должна кредиторам от 2,47 до 2,6 трлн грн. При этом сотрудничество с МВФ вряд ли возобновится в первом полугодии.

"На общую динамику госдолга будут влиять выплаты по внешнему и внутреннему госдолгу, а также новые заимствования правительства на внутреннем и внешнем рынке, в особенности осуществленные в начале 2021 года", – анализирует Андрей Забловский.

Стоимость бензина

Прогнозы аналитиков близки: бензин дешеветь вряд ли будет. Может даже еще подорожать на 2 гривни, или до 31 грн/л.

"Украина импортирует 75-80% нефтепродуктов, поэтому цены на топливо у нас зависят от двух основных факторов: мировой цены на нефть и обменного курса доллара", – напомнил Виктор Скаршевский.

Андрей Шевчишин говорит, что итоги I квартала подтверждают эту зависимость: мировая цена на нефть увеличилась на 23% (с 51 до 63 долларов за баррель), гривня укрепилась на 2% (с 28,43 грн/долл. до 28 грн/долл.), а бензин А-95 подорожал на 15% (с 25 грн/л до 29 грн/л).

По словам Андрея Забловского, цена нефти будет находиться либо на нынешнем уровне, либо иметь тренд к постепенному повышению, а обменный курс резко не поменяется, поэтому цена бензина марки А-95 будет колебаться в диапазоне 29-30 грн/ доллар.

"Весной цены на бензин еще подрастут на 5-7% (до 30,5-31 грн/л), ближе к лету остановятся", – оценивает Олег Пендзин.

Газ: средняя цена импорта

Мнения экспертов разделились. Олег Пендзин и Андрей Шевчишин ожидают традиционный сценарий: с окончанием отопсезона газ дешевеет из-за снижения спроса, поэтому цена упадет с 250 долларов за 1000 куб. м до 160-190 долларов.

Виктор Скаршевский и Андрей Забловский не согласны.

"Неожиданно холодная зима привела к тому, что импортный газ в марте стоит около 230 долларов за 1000 куб. м. Предпосылок для его существенного удешевления нет (запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 30%), поэтому на конец II квартала цена импортного газа составит 200-230 долл./тыс. куб. м", – аргументировал Виктор Скаршевский.

Андрей Забловский добавил, что удешевлению газа воспрепятствуют рост цен на нефть и нефтепродукты на глобальных рынках и повышение спроса на газ в условиях продолжающегося восстановления экономической активности в мире.

Безработица по методике МОТ

Напомним: методика подсчета Международной организации труда учитывает процент безработных среди экономически активного населения (15-72 года), а не только тех, кто стоит на учете в центре занятости. То есть по этой методике безработных получается больше.

Прогнозы экспертов значительно различаются: на четверых – три мнения! Самый пессимистический прогноз дал Олег Пендзин – 11% безработных, или почти на 1% больше, чем сейчас (по последним данным Госстатистики, безработных в Украине – 10,1% трудоспособного населения). Эксперт уверен, что их-за карантин увеличится безработица в сфере сервиса, и ситуацию не спасет даже традиционный сезонный рост спроса на сезонных рабочих.

Виктор Скаршевский имеет противоположное мнение.

"Весной безработица сезонно снижается 1-1,5%, так как активизируются сельхозработы и строительство. Во II квартале безработица составит 9-9,5%", – говорит Скаршевский.

Два Андрея – Забловский и Шевчишин – дали сходные прогнозы: безработица от 9,9% до 10,2%. Ключевым фактором того, что свободных рук будет достаточно, они видят эпидемиологическую ситуацию и ее продолжительность.

Точность прогнозов

Точность прогнозов экспертов на I квартал 2021 года оказалась выше, чем в IV квартале 2020 года (было 60% попадания). Самым точным получился прогноз по безработице – отклонение 0%! Прогнозы по инфляции, курсу доллара, зарплатам и госдолгу уложились в погрешность 5%. А вот цены на бензин и газ оказались выше, чем предсказывали эксперты – соответственно на 14% и 17%. В итоге точность консенсус-прогноза на I квартал 2021 года мы оценили в 71%.

В первом квартале рост цен ускорился до 3% с начала года. Особенно подорожали продукты. Но даже уплатив за них немалые деньги, есть риск купить просроченную еду. Подробнее смотрите в сюжете

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Источник: Сегодня

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