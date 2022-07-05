От квартир нужно избавляться? Что украинцам делать с недвижимостью уже сейчас

С продажей квартир лучше повременить / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Цены на квартиры в Киеве могут просесть в ближайшее время. По словам специалистов, до сих пор продавцы не готовы были сильно много скидывать от довоенных цен.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Реклама

"Думаю, в ближайшие месяцы цены на рынке столичной недвижимости снизятся на 20% от довоенных. Правда, и сейчас те цены, которые мы видим в объявлениях, часто не соответствуют реальным суммам сделок. Как правило, торг сейчас составляет 10-15%. Поэтому можно сказать, что реальные цены на недвижимость уже снизились", – говорит Пита.

Продавать или покупать?

Продавать жилье эксперт советует только в случае необходимости, например – переезда, а вот с покупкой можно не тянуть, ведь на рынке появилось много интересных вариантов.

"И если вы увидите то, что долго искали, то я бы советовал покупать, попробовав при этом поторговаться. Хорошие варианты люди довольно быстро раскупают. В одном и том же микрорайоне цены на одинаковые по площади квартиры могут довольно сильно отличаться", – рассказывает Пита.

Реклама

Эксперт отметил, что дешевеет как правило жилье в худшем состоянии, на не самых популярных этажах, с чуть худшим расположением дома.

"Сегодня" ранее писали, на какие квартиры появился повышенный спрос среди украинцев, и рассказывали, что происходит на первичном рынке недвижимости.