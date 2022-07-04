Продавать или покупать? Что происходит на рынке недвижимости Украины

Эксперты говорят, что цены в разных областях ведут себя диаметрально противоположно

Перспективы украинского рынка недвижимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины кардинально изменила рынок жилья в нашей стране. В относительно безопасных западных областях квартиры и дома резко подорожали, а в прифронтовых и оккупированных регионах цены пробивают дно. Многие владельцы разрушенной недвижимости думают, стоит ли ее восстанавливать до окончания войны или ждать компенсации от государства. В то же время в городах-миллионниках, которые находятся далеко от линии фронта, ситуация стабилизируется.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, каковы перспективы украинского рынка недвижимости в текущей ситуации.

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Доверенности вернулись, но с пропиской проблемы

Одним из самых значимых событий рынка недвижимости стало разрешение продавать жилье по доверенности. Правда, есть ряд ограничений. Например, доверенность действует месяц, если она заверена нотариусом в Украине, и два месяца, если она удостоверена консульским учреждением Украины или выдана в соответствии с законодательством иностранного государства. Новшество вступило в силу 29 июня.

"Мы пока не почувствовали увеличения количества сделок из-за этого. Но нужно понимать, что оформление доверенностей за рубежом и пересылка их в Украину – это не быстрое дело. Однако в ближайшее время предложение будет расти. Думаю, что количество выставляемых на продажу объектов может увеличиться на 30%", – прокомментировал "Сегодня" ситуацию на рынке президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его словам, если количество предложений существенно вырастет, то цены могут снизиться. С другой стороны, тормозит рынок недвижимости неработающий демографический реестр, в котором регистрируется место жительства – по-старому "прописка".

"Пока только в Киеве разрешили людям менять место регистрации – ЦНАПы (центры предоставления административных услуг. – Ред.) начали предоставлять такую услугу. В других городах такой возможности пока нет. Решение об этом принимает военная администрация, и как в случае с продажей алкоголя или продолжительностью комендантского часа, все решается на местном уровне в том или ином регионе. А покупать квартиру с невыписавшимися жильцами – это большой риск, потом можно долго судиться по этому поводу. Поэтому количество сделок будет расти только там, где можно менять место регистрации", – продолжает Юрий Пита.

Что ищут на рынке

По словам экспертов, рынок до сих пор ищет равновесие, и очень часто ситуация зависит от того, как далеко проходит линия фронта от того или иного города.

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"В каждом из регионов ситуация отличается. Например, в Сумах или Чернигове спрос формируют жители сел, которые находятся под обстрелами около границы. Переехать в Киев или какой-то другой крупный город они не могут, но купить квартиру в областном центре за условные 20 тысяч долларов могут. В этой категории покупателей много тех, кто до войны успел продать свой пай", – продолжает Юрий Пита.

В столице, по его словам, ситуация иная. В Киев едут люди с деньгами. Часто это переселенцы с оккупированных территорий.

"В последнее время стали появляться заявки на подбор объектов в Киеве по цене 200-250 тысяч долларов. То есть у людей появилась какая-то уверенность в безопасности и в том, что столицу враг не возьмет и что дорогое жилье не будет разрушено. В то же время довольно много заявок на поиск объектов по цене около 100 тысяч долларов. В основном такие покупатели – это переселенцы, которые имели накопления, и сейчас они ищут новое жилье", – поясняет Юрий Пита.

Покупать или продавать

В ближайшее время цены на квадратные метры в столице могут просесть еще больше. Специалисты говорят, что до сих пор продавцы не готовы были сильно много сбрасывать от довоенных цен.

"Думаю, в ближайшие месяцы цены на рынке столичной недвижимости снизятся на 20% от довоенных. Правда, и сейчас те цены, которые мы видим в объявлениях, часто не соответствуют реальным суммам сделок. Как правило, торг сейчас составляет 10-15%. Поэтому можно сказать, что реальные цены на недвижимость уже снизились", – продолжает Юрий Пита.

Эксперт советует продавать жилье только в том случае, если вы собрались куда-то переезжать. А вот покупки можно не откладывать – на рынке появились интересные варианты.

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"Жилье, скорее всего, в общей массе еще немного подешевеет, но если вы ищете себе квартиру не для инвестиции, а для личного проживания, то на рынке появляются довольно интересные варианты. И если вы увидите то, что долго искали, то я бы советовал покупать, попробовав при этом поторговаться. Хорошие варианты люди довольно быстро раскупают. В одном и том же микрорайоне цены на одинаковые по площади квартиры могут довольно сильно отличаться. Дешевеет жилье в худшем состоянии, на не самых популярных этажах, с чуть худшим расположением дома и т. п.", – говорит Юрий Пита.

Что будет после войны

Послевоенные перспективы рынка жилья будут зависеть от того, на каких условиях будет заключен мир. Любые гарантии безопасности, которые получит Украина, будут повышать привлекательность нашей экономики и недвижимости в том числе.

"Цены на недвижимость после войны начнут расти. Но темпы их роста будут сильно зависеть от того, вернется ли в Украину инвестор. Если Россия после заключения мира по-прежнему будет угрожать нашим городам, то о быстром восстановлении рынка можно забыть. В то же время если Украина получит гарантии безопасности, например, от стран НАТО или от ЕС, то это может увеличить инвестиционную привлекательность украинской экономики в целом и рынка недвижимости в частности", – резюмирует Юрий Пита.

По его прогнозу, наиболее вероятным выглядит сценарий снижения цен на 20% от довоенных и восстановление рынка по 5-10% в течение двух-трех лет после войны.

Ранее мы писали, на что вырастут цены в Украине в июле. О том, как изменится жизнь украинцев после вступления в Евросоюз, читайте здесь.