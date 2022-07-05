Спрос на недвижимость изменился: за какими квартирами охотятся украинцы

Эксперт рассказал, кто формирует спрос на недвижимость во время войны

Спрос на квартиры в Украине изменился / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Рынок недвижимости до сих пор ищет свое равновесие и зачастую ситуация зависит от того, как далеко от того или иного города проходит линия фронта.

Об этом "Сегодня" в эксклюзивном комментарии рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

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По его словам, в таких городах как Сумы или Чернигов спрос формируют жители сел, которые находятся под обстрелами около границы.

"Переехать в Киев или какой-то другой крупный город они не могут, но купить квартиру в областном центре за условные 20 тысяч долларов могут. В этой категории покупателей много тех, кто до войны успел продать свой пай", – рассказывает эксперт.

В Киеве ситуация совсем другая, по мнению Питы, в столицу едут люди с деньгами и часто это переселенцы с оккупированных территорий.

"В последнее время стали появляться заявки на подбор объектов в Киеве по цене в 200-250 тысяч долларов. То есть у людей появилась какая-то уверенность в безопасности и в том, что столицу враг не возьмет и что дорогое жилье не будет разрушено. В то же время довольно много заявок на поиск объектов по цене около 100 тысяч долларов. В основном такие покупатели – это переселенцы, которые имели накопления и сейчас они ищут новое жилье", – продолжает эксперт.

Что происходит с ценами?

По данным портала "ЛУН", в июле стоимость недвижимости продолжила свой рост и даже превысила довоенные цены.

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В тоже время по неофициальным оценкам риелторов, количество сделок купли-продажи измеряется единицами.

О том, где больше всего выросли цены, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, что происходит на первичном рынке, и рассказывали, сколько времени нужно на восстановления жилья по всей стране.