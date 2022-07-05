Квартир потрібно позбавлятися? Що українцям робити з нерухомістю вже зараз

З продажем квартир краще почекати / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Ціни на квартири у Києві можуть просісти найближчим часом. За словами фахівців, досі продавці не готові були дуже багато скидати від довоєнних цін.

Про це в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

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"Думаю, найближчими місяцями ціни на ринку столичної нерухомості знизяться на 20% від довоєнних. Щоправда і зараз, ті ціни, які ми бачимо в оголошеннях часто не відповідають реальним сумам угод. Як правило, торг зараз становить 10-15%. Тому можна сказати , що реальні ціни на нерухомість вже знизилися ", – каже Піта.

Продавати чи купувати?

Продавати житло експерт радить лише у разі потреби, наприклад – переїзду, а от з покупкою можна не тягнути, адже на ринку з'явилося багато цікавих варіантів.

"І якщо ви побачите те, що довго шукали, то я б радив купувати, спробувавши при цьому поторгуватися. Хороші варіанти люди досить швидко розкуповують. В тому самому мікрорайоні ціни на однакові за площею квартири можуть досить сильно відрізнятися", – розповідає Піта. .

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Експерт зазначив, що дешевшає як правило житло в гіршому стані, на не найпопулярніших поверхах, з трохи гіршим розташуванням будинку.

"Сьогодні" раніше писали, на які квартири з'явився підвищений попит серед українців і розповідали, що відбувається на первинному ринку нерухомості.