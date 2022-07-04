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Купувати ніхто не хоче, а ціни ростуть? Що відбувається з новобудовами в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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4 липня, 09:00
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Розповідаємо, як змінилася вартість квадратних метрів в Україні у червні та що на це вплинуло
Скільки коштують квартири в новобудовах
Скільки коштують квартири в новобудовах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку воєнного стану в Україні зупинились продажі нерухомості. Згодом цей ринок ожив, однак рівень продажів все ще нижчий, ніж на початку лютого цього року. При цьому ціни на квартири в новобудовах ростуть і далі.

Аналітики ЛУН показали, в яких містах України і скільки коштує один квадратний метр та чому житло в новобудовах постійно дорожчає.

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Найдорожчі квартири – у Києві та Дніпрі

За даними експертів, ціни на квадратні метри в новобудовах зросли у червні ще більше і вже перевищили рівень цін до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Так, у Києві вартість 1 м кв. зараз вища ніж у лютому на 3%, а у Львові та області, наприклад, на 10%. Загалом найбільшу вартість на початку липня в середньому встановили забудовники у таких містах та областях:

  • 1 310 доларів (38 767 грн) за 1 м кв. – Київ;
  • 1 080 доларів (31 960 грн) за 1 м кв. – Дніпропетровська область;
  • 960 доларів (28 409 грн) за 1 м кв. – Закарпатська область;
  • 900 доларів (26 633 грн) за 1 м кв. – Львівська та Вінницька області.

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Причинами такого подорожчання називають зростання собівартості будівництва та відкладання старту будівництва нових черг.

При цьому будівництво відновлюється по всіх регіонах по-різному: у західних областях відновлено роботи на 90% ЖК, а у Києві, наприклад, лише на 40%. Також рівень продажів значно нижчий, ніж у лютому.

"Поточні продажі відчутно нижчі за довоєнні. За твердженнями забудовників, нині формується відкладений попит. Інвестори придивляються до новобудов, але не готові вкладати так активно, як до війни, – через непередбачуваність майбутнього", – йдеться у повідомленні.

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Експерти додають, що забудовники розуміють небажання інвесторів купувати житло просто зараз, тому підігрівають інтерес спеціальними пропозиціями. Наприклад, дозволяють тривале розстрочення на готові чи майже готові квартири.

Вартість нерухомості кардинально зміниться

Раніше "Сьогодні" розповідали, що первинний ринок нерухомості зазнає кардинальних змін. За словами СЕО девелоперської компанії GREENOL Олега Приходько, неабияк на ціни та обсяг пропозицій на ринку нерухомості вплинуть такі чинники:

  • підвищення вартості іпотечних кредитів;
  • масовий продаж квартир в новобудовах, за які інвестори більше не зможуть платити;
  • житло у пошкоджених будинках та квартири від людей, які вирішили не повертатися з-за кордону тощо.

Також є і інші вагомі чинники для ціноутворення. Читайте, що буде з цінами на житло.

Крім того, ми писали про те, що й чому станеться з вартістю нерухомості у Києві до кінця року, та що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі.

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