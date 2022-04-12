Оставили без денег во время войны: как клиентка ПриватБанка потеряла более 100 тыс. грн.

Мошенники обокрали карты клиентки ПриватБанка / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка потеряла больше 100 тыс. грн из-за действий мошенников и теперь не может вернуть деньги.

Об этом женщина оставила отзыв на сайте "Минфин".

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Жертва преступников пишет, что деньги списали сразу с двух карт – зарплатной и кредитной. Мошенники действовали через номер телефона, который украли у женщины.

Украинка рассказывает, что все началось с того, что у нее пропала связь и она обратилась на горячую линию оператора "Киевстар", где ее попросили подождать сутки.

Так и не дождавшись ответа, пострадавшая пришла в отделение "Киевстар" со своими документами. После восстановления доступа к номеру женщина обнаружила, что с его помощью мошенники успели снять с карт ПриватБанка более 105 тысяч гривен.

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Жертва сразу обратилась в полицию и ПриватБанк, однако там отказывают в возврате денег.

"Банк отказывает в возвращении незаконно списанных средств из-за мошеннических действий с заменой сим-карты, ссылаясь на то, что была проведена блокировка карты, без блокировки номера", – говорится в отзыве.

Женщина отмечает, что кроме номера телефона существуют и другие методы идентификации и в такой ситуации могут оказаться тысячи людей.

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"Хотя и НБУ обязал банки возвращать незаконно списанные средства, в результате мошеннических действий (что доказано киберполицией), это все не выполняется. А для меня это большая сумма денег. Я осталась без средств к существованию во время войны", – пишет клиентка.

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники банка отреагировали на жалобу и заверили женщину, что ее вопрос уже находится на рассмотрении у профильных специалистов.

По результату проверки украинке обещалипозвонить и сообщить решение.

Выплаты через ПриватБанк

Некоторые украинцы подали заявку на получение 6,5 тыс. грн помощи через ПриватБанк, однако деньги им так и не пришли.

В банке объяснили, что средства для этого выделяет Министерство экономики, которое не перечислило всю сумму, необходимую для выплат.

Поэтому те, кто подал заявки в первой половине марта уже получили деньги, а те, кто спохватился в последний момент еще ждут.

В ПриватБанке успокоили и заверили, что все украинцы получат свои выплаты, как только Минэкономики перечислит необходимую сумму.

"Сегодня" также писали, какие правила ПриватБанк изменил на время войны и рассказывали, какую популярную программу закрывает финучреждение.