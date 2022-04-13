Остаться ни с чем во время войны: за что банки блокируют деньги на счетах украинцев

За что банк может заблокировать вашу карту / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Иногда банк может внезапно заморозить банковский счет своего клиента, то есть деньги на нем будут заблокированы и пользоваться ими невозможно.

"Сегодня" рассказывают о самых частых причинах блокировки средств.

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Благодаря изменениям НБУ, украинские банки теперь могут замораживать счета клиентов, которые получают или переводят более 400 тыс. гривен.

С помощью финансового мониторинга пытаются не допустить незаконного отмывания средств, однако окончательное решение о блокировке счета принимает сам банк.

Впрочем, если вы предоставите банку документы, которые подтверждают законное происхождение этих средств, то транзакцию, как и вашу карту, блокировать не будут.

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Однако это новшество не единственная причина блокировки средств.

Подозрительные операции

Из-за подозрительных операций банк может заблокировать ваши деньги, поскольку сочтет вас мошенником или, наоборот, посчитает, что другие преступники атакуют вашу карту.

Подозрительными для банка могут быть:

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много мелких операций за короткое время;

нетипичные для клиента траты;

оплата картой, которая проводится в другом регионе страны или за рубежом;

обналичивание множественных пополнений карты.

Долги и штрафы

Это отдельная категория, поскольку тут банк действует по решению суда или исполнительной службы.

Эти учреждения могут требовать заблокировать ваш счет по совершенно разным причинам, например, из-за неуплаты алиментов или штрафа или долгов по кредиту.

Блокировка российских переводов

Ранее мы рассказывали, что иностранные магазины мешают россиянам обходить санкции с помощью китайских виртуальных карт UnionPay.

С помощью этой системы граждане РФ пытаются расплатится в онлайн-магазинах США и других стран. Однако такие схемы не проходят и торговые площадки массово блокируют переводы, которые проводятся с карт, выпущенных на территории РФ.

"Сегодня" также писали, как перевести деньги с телефона на карту, и рассказывали, что будет с ипотекой и кредитами во время войны.