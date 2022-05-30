Остался день: ПриватБанк вводит новые правила для клиентов

Что вскоре изменится в ПриватБанке / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Для клиентов ПриватБанка вводят новые правила по кредитованию. Они начнут действовать с 1 июня 2022 года.

Об изменениях рассказали в пресс-службе учреждения.

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Льготные условия и кредитные каникулы

С 1 марта и до конца мая в ПриватБанке действовали кредитные каникулы. Также были снижены процентные ставки по кредитным картам. В то же время, клиенты могли пользоваться имеющимися кредитными лимитами.

Уже с 1 июня кредитные каникулы будут отменены, однако банк возобновит активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлит льготные условия обслуживания пользователей кредитных карт.

"Клиенты смогут открыть новую кредитную карту или увеличить лимит кредитования по действующим картам, при этом для них будет действовать сниженная вдвое процентная ставка", – говорится в сообщении.

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Если клиент будет своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, то для него будут доступны льготные условия со ставкой 1,7%. Если же нет, то проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Такие условия продлятся до августа месяца этого года.

Кроме того, после того, как кредитные каникулы завершатся, будут действовать особые условия обслуживания для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.

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Как отмечают на сайте банка, кредитные каникулы для мобилизованных граждан продолжаются с 01.03.2022 до окончания военного положения в стране и предусматривают следующие условия:

отмена обязательных ежемесячных платежей;

установление процентной ставки за пользование кредитом – 0%;

возможность использования полного кредитного лимита, предоставленного до 24.02.2022.

"На сегодняшний день кредитными программами ПриватБанка пользуются более 9 млн украинцев, а общая сумма кредитования физлиц на 1 марта 2022 года составила более 57 млрд грн", – добавили в пресс-службе.

ПриватБанк возобновил услугу рассрочки

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с 25 мая клиенты ПриватБанка снова могут делать покупки в кредит в сетях магазинов-партнеров.

Просмотр доступного лимита и информации по кредиту можно в приложении "Приват24":

нажать "Сервисы";

затем "Кредиты" и "Оплата частями/Мгновенная рассрочка".

Читайте в нашем материале, какие условия такого кредитования.

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