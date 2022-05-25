ПриватБанк меняет условия — что теперь доступно для украинцев

ПриватБанк возобновил услугу рассрочки, а именно — кредитование клиентов по программам "Оплата частями" и "Мгновенная рассрочка".
Об этом информирует пресс-служба банка.
Так, с 25 мая клиенты ПриватБанка снова могут делать покупки в кредит в сетях магазинов-партнеров.
Просмотреть доступный лимит и информацию по кредиту можно в приложении Приват24:
- нажать "Сервисы";
- затем "Кредиты" и "Оплата частями/Мгновенная рассрочка".
Какие условия кредитования?
- Максимальная сумма кредита составляет 300 тысяч гривен;
- Процентная ставка (от суммы кредита) – 0,01% в месяц;
- Срок договора – до 24 месяцев;
- Реальная годовая процентная ставка – 0,24%;
- Минимальная сумма первого взноса – 12 грн.
ПриватБанк меняет условия
С 1 июня ПриватБанк отменяет все льготные условия по своим кредиткам. В том числе будет повышена кредитная ставка – до 3,5%, а кредитные каникулы продлевать не будут.
То есть все кредитные карты возвращаются на довоенный уровень. Но в банке заверили, что клиентам, которые не смогут оплачивать кредит, предложат иной вариант для решения проблемы и не бросят на произвол.
Пресс-секретарь банка Олег Серга рассказал, что украинцы, проживающие в регионах без активных боевых действия, продолжат возвращать долги по собственному желанию.
До конца механизм работы кредитных карт с 1 июня непонятен, "Сегодня" сообщат все подробности, как только они станут известны.
Раньше мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для своих клиентов, а также писали, как ПриватБанк обвинили в валютных махинациях.