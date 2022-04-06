Ощадбанк оставил без пенсий некоторых украинцев – кого коснулось

Что делать ВПЛ у которых истек срок действия карты / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Ощадбанк перестал выплачивать пенсии некоторым клиентам с 1 апреля. Речь идет о вынужденно перемещенных лицах, у которых истек срок действия карт.

Об этом возмущенные клиенты оставили отзывы на специальном сайте "Минфин".

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Стоит заметить, что банк предупреждал своих клиентов о том, что с 1 апреля прекращает предоставлять возможность использовать платежные карты внутренне перемещенных лиц, обслуживаемые по тарифному пакету "Мой счет", если их срок истек во время карантина.

Проблема заключается в том, что многие пенсионеры, которые проживают на временно-оккупированных территориях сейчас фактически отрезаны от подконтрольных Украине территорий и не могут выбраться туда, где функционируют отделения Ощадбанка.

"Как в данной сложившейся ситуации, проходить процедуру получения новой карты для пенсионеров проживающих на территории Донецкой и Луганской области? Ведь сейчас ведутся боевые действия и так же 2 области остались без сотового покрытия МТС. Возможности выехать как физически и фактически нет и так же нет возможности получить смс или позвонить на горячую линию банка", – жалуется пользователь.

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Что ответили в Ощадбанке?

Ощадбанк отреагировал на недовольства клиентов. Представители банков заметили, что у ВПЛ было целых два года для того, чтобы обновить просроченные карты.

Клиентам еще раз напомнили, что их заранее предупредили, что срок этих карт продляться не будет, а получить свои средства или заказать новую можно в любом работающем отделении.

Выплата 2000 грн ВПЛ

Пенсионеры-переселенцы также могут получить выплату в 2000 грн к своей пенсии. Этот вид помощи никак не повлияет на выплату основной пенсии и ее размер.

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Для того, чтобы получить эти деньги необходимо встать на учет как ВПЛ, обратившись лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, скоро такая возможность появится в приложении "Дія".

Там вы получите справку, с которой можно будет подать заявление на получение денег в те же госорганы.

"Сегодня" ранее писали, кто в Украине получает пенсию неофициально и рассказывали, сколько будут выплачивать украинским военным, после выхода на заслуженный отдых.