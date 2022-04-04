Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Пенсии в Украине будут начисляться по новым правилам — что изменилось для студентов

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 06:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что изменилось в требованиях для студентов для получения пенсии в случае утраты кормильца
Пенсии в случае потери кормильца будут начисляться по упрощенной процедуре
Пенсии в случае потери кормильца будут начисляться по упрощенной процедуре / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Условия предоставления пенсий во время войны в Украине меняются. Из-за сложных условий, некоторые документы для процесса оформления пенсий трудно получить или передать в соответствующие органы. Поэтому Минсоцполитики упростили процесс получения пенсий для студентов при потере кормильца.

Об этом сообщила министер социальной политики Украины Марина Лазебная.

Реклама

Что изменилось

Около 10 тыс. детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, достигнут совершеннолетия в ближайшие месяцы. Эти дети учатся в учреждениях профессионального и высшего образования и имеют право продолжать получать эту пенсию. Однако чтобы продолжить получать средства, им необходимо предоставить справку из учебного заведения.

"Также, к сожалению, из-за военных действий, получателей пенсии в случае потери кормильца может стать больше, в том числе среди детей от 18 до 23 лет. Предназначаются новые пенсии. Для их назначения также нужна соответствующая справка. Понятно, что сейчас получить такую справку часто физически невозможно или ее получение является излишним риском для ребенка", отметила Лазебна.

Поэтому теперь дети не должны подавать справку для получения пенсий, если у них погибли родители или другие кормильцы. Пенсионный фонд сам будет собирать данные об обучении по дневной форме в 2022 году из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

Кому повысят пенсии с 1 апреля

Ранее "Сегодня" рассказывали, что пенсии перечислят работающим пенсионерам. Для этого пересчета никуда не нужно обращаться, все происходит автоматически.

Реклама

Приложение к выплатам получат пенсионеры, которые после назначения (перерасчета) пенсий продолжили работу и уже заработали не меньше 24 месяца страхового стажа.

Размер увеличения зависит от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

"Сегодня" также писали, кого после войны ждут высшие пенсионные выплаты, и рассказывали, кто сможет досрочно выйти на заслуженный отдых досрочно.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
К чему готовиться работникам
Работа после войны
Какие сферы будут в тренде
Строительство
Энергетика
IT
Медицина
Логистика
1 /2
Узнать больше

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять