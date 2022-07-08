Ощадбанк не перечисляет украинцам важные выплаты – когда ждать деньги

Ощадбанк задерживает выплаты по монетизации льгот / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиентка Ощадбанка пожаловалась, что финучреждение до сих пор не перечислило выплаты по монетизации льгот и не может дать конкретного ответа относительно того, когда это произойдет.

Об этом украинка оставила комментарий на специализированном сайте "Минфин".

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"Почему вы не можете дать ответ, с какого числа начнется выплата. Ни на горячей линии ни здесь нет никакой конкретики, люди на что-то рассчитывают в это тяжелое время, а у вас стандартный ответ. Куда обращаться, если вы ничего не знаете?" – пишет клиентка Ощадбанка.

Женщина также пишет, что социальные службы давно перечислили средства банку, поэтому причина задержки именно там. Также она напомнила, что выплаты должны были быть осуществлены еще в июне.

Что ответили в Ощадбанке?

Представители банка отреагировали на это обращение и написали, что они сказали бы более точный срок, но, к сожалению, это невозможно.

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Однако женщину заверили, что средства будут засчитаны в течение текущего месяца.

"В июне банк сформировал реестры остатков льгот на аккаунтах и отправил на согласование в Министерство социальной политики. После обработки реестров и подтверждения со стороной Минсоцполитики банк начинает выплаты", – написали представители Ощадбанка.

Новая функция Ощадбанка

В июне банк сделал возможным вход в приложение "Ощад 24/7" через сообщение в мессенджере Viber.

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Это очень важно для клиентов, которые сейчас остались на временно оккупированных территориях, где есть проблемы с украинской связью.

Для этого необходимо позвонить по веб-звонку в контакт-центр, и банк меняет отправку СМС на Viber, рассказал руководитель исполнительного аппарата областного совета Херсона Юрий Соболевский.

"Сегодня" раньше писали, какой сюрприз приготовили популярные банки украинцам, и рассказывали, каким должникам Ощадбанк хочет пойти на уступки.