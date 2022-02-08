"Оплата частями" от ПриватБанка – плюсы и минусы рассрочки

Рассказываем все об оплате частями / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Рассрочка – это очень удобная опция для любителей внезапных покупок, которая стала привычной для многих украинцев. На сегодня ее можно оформить, даже не приходя в банк, – через мобильное приложение.
"Сегодня" расскажут все, что узнали от ПриватБанка о сервисе "Оплата частями".
Итак, "Оплата частями" – это сервис рассрочки, который позволяет оплатить покупку не за один раз, а в несколько этапов и при этом без процентов.
Однако такая возможность доступна только клиентам ПриватБанка, и то не всем, а владельцам таких пластиковых карт:
- "Универсальная";
- "Универсальная Gold";
- Platinum;
- Infinite;
- World Signia/World Elite.
Придется также загрузить специальное мобильное приложение – "Оплата частями". Оно доступно как для пользователей IOS так и для владельцев телефонов Android.
Еще один минус – для использования приложения вы обязательно должны иметь аккаунт в "Приват24", поскольку эти программы связаны.
После того как вы скачаете программу и авторизируетесь, вы сможете узнать доступный лимит. Также это можно сделать, отправив SMS-сообщение с текстом CHAST на номер 10060.
Где можно оплатить товар частями?
Оформить рассрочку через "Оплату частями" можно не везде, а только в магазинах – партнерах ПриватБанка. Таких точек в Украине больше 50 тысяч, это и офлайн-, и онлайн-магазины. Нужный вам магазин можно проверить по ссылке.
Как использовать "Оплату частями"
Итак, если вы хотите приобрести товар в обычном магазине, вам потребуется не только приложение, но и карта ПриватБанка, на которой должна быть сумма для первого платежа.
Предъявите ее кассиру и скажите, что хотите воспользоваться сервисом. В дальнейшем оформлении вам поможет сотрудник.
Воспользоваться оплатой частями можно и самостоятельно, через интернет-магазин. Для этого нужно выбрать желаемый товар и обратить внимание на специальную иконку, которая указывает на максимальное количество частей, которыми можно оплатить покупку.
Во время процедуры оплаты выберите способ "Оплата частями" от ПриватБанка и оформите заказ с обязательным указанием количества платежей.
Далее вас переадресуют на страницу банка для оплаты, где нужно ввести данные карты для списания первого платежа.
Остальная сумма будет списываться с вашей карты равными частями каждый месяц.
Плюсы и минусы "Оплаты частями"
К безусловным плюсам можно отнести удобство программы и самой функции, которая позволяет купить желаемую вещь без процентов, в отличие от сервисов кредитования.
А вот минусы – это ограниченный выбор торговых точек, обязательное наличие приложения и строго установленный лимит.
Как закрыть счет в ПриватБанке
Ранее мы рассказывали, что делать, если у вас появился лишний карточный счет в ПриватБанке и вы хотите его закрыть.
Это можно сделать несколькими способами, в том числе лично посетить отделение банка с паспортом и своей картой.
Также можно закрыть счет не выходя из дома – через "Приват24". Для этого в приложении перейдите в раздел "Мои счета" и из списка выберете ту карту, которую планируете закрыть.
После этого в меню "Управление картой/счетом" выберите опцию "Настройки и услуги".
Последний шаг – это кнопка "Закрытие карты", которая находится внизу страницы.
"Сегодня" также писали, как изменить кредитный лимит через приложение и почему ПриватБанк не возвращает застрявшие в банкомате карты.