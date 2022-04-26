Охотятся на наши деньги: какие три новые схемы придумали мошенники во время войны

Какими способами мошенники выманивают деньги во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине возникло немало мошеннических схем. Люди, пытающиеся нажиться на других, придумывают новые и новые способы, которые отвечают реалиям.

В Национальном банке Украины рассказали, как уберечь свои деньги и не попасть на крючок.

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Схема 1 – платное разминирование

Киевщина была одним из регионов, где проходили активные боевые действия. Теперь, когда оккупант покинул эту область, злоумышленники придумали способ нажиться на пострадавших. Мошенники одевают форму ГСЧС и представляются пиротехниками. А потом за деньги якобы проводят обследование помещений и разминируют территорию.

Схема 2 – платное освобождение из плена

Аферисты звонят родственникам и знакомым украинских военных и предлагают освободить этих военных из плена за денежное вознаграждение. Звонят мошенники из скрытого номера, чтобы уточнить личные данные бойцов.

Схема 3 – материальная помощь переселенцам

Появилась SMS-рассылка, где сообщается о якобы выплатах вынужденным переселенцам.

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Текст SMS может быть таким:

"Дорогие братья и сестры!!! С сегодняшнего дня мы начинаем выплаты всем жителям Украины, независимо от места нахождения и социального статуса. Всем взрослым выплаты составляют: защитникам Украины 5000 гривен. Женщинам 4000 гривен. Детям 3000 гривен".

А дальше есть ссылка на мошеннический сайт, где предлагают оформить заявку на получение помощи. На ресурсе появляется предложение ввести персональные данные и данные о платежной карте для зачисления средств.

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Если человек эту информацию укажет на сайте, то мошенники затем используют ее для кражи средств с карточного счета.

Как не стать жертвой таких схем?

1. ГСЧС бесплатно разминирует территории, поэтому если кто-то предлагает это сделать за деньги, нужно:

не впускать этих людей домой;

не платить им деньги;

сообщать о таких случаях в полицию.

2. При освобождении украинских военных из плена ни в коем случае не собираются деньги. Процедуру проводят только органы гос власти.

Мошенники могут представляться работниками любого органа, поэтому важно всегда проверять информацию и помнить, что подобные работы проводятся бесплатно.

3. Не нужно переходить по ссылкам с SMS от неизвестных и подозрительных людей или номеров. Информацию необходимо получить только на официальных страницах учреждений. Мошенники создают идентичные сайты, чтобы ввести людей в заблуждение, однако узнать, что это фейковая страница, легко. Два одинаковых адреса сайтов не могут существовать, поэтому мошеннические ресурсы обычно имеют несколько отличных символов от настоящих официальных страниц – лишняя цифра, буква и т.д.

"Помните о правилах платежной безопасности, никому не сообщайте трехзначный номер на обороте карты, коды банков и мобильных операторов, пароли к интернет-банкингу, кодовое слово банка. Не молчите о мошенничестве, сообщайте о таких случаях Киберполицию (callcenter@cyberpolice.gov.ua), которая найдет мошенников и отправит куда нужно", – отметили в НБУ.

Кто в Украине больше всего нажился на войне

Ранее "Сегодня" рассказывали, что во время военного положения во всех регионах Украины люди замечали спекуляции, мошеннические схемы и другие обманы. Некоторые, несмотря на сложное время, пытаются заработать как можно больше денег.

Власти Украины в условиях военного времени приравняли спекулянтов к мародёрам и установили государственное регулирование цен на продукты первой необходимости.

"Лица, которые сейчас продают хлеб и другие продукты питания в 2-3 раза дороже, будут нести юридическую ответственность. Это приравнивается к мародерству", – заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Однако это не остановило некоторых предпринимателей. Еще в начале марта люди в разных городах Украины заметили безумный необоснованный рост цен на продукты.

Например, в соцсетях появились сообщения, что в центральном магазине Николаева вареную колбасу продавали за 523 гривны за кг. А это, по словам местных, вполовину дороже обычной цены. В Ковеле хлеб продавали за 50 грн, а по Украине цены на гречку выросли до 70 грн за 800 гр.

Кто еще и какими способами наживается на украинцах во время действия военного положения, читайте в нашем материале.

Ранее мы также рассказывали, как недавно одна из клиенток ПриватБанка сообщила, что банк без объяснений заблокировал карту ее мужа-военного. Что случилось, и осталась ли семья без денег, читайте здесь.

Также эксперт рассказал "Сегодня" о главных финансовых ошибках украинцев во время войны и о том, к чему они могут привести.