Оформление пенсий автоматом и монетизация льгот – самое важное о деньгах за неделю

Украинцам пообещали упростить назначение пенсий, если информация о стаже будет в электронном виде

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В течение недели власти отменили бумажные трудовые книжки и пообещали упростить украинцам назначение пенсий, внесли изменения в законы о транспорте и автомобильном транспорте и ввели денежную компенсацию вместо льгот по оплате проезда.

Запрет пластиковых пакетов

В понедельник, 7 июня, президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Экология" подписал закон о запрете с 2022 года продажи пластиковых пакетов в магазинах и учреждениях сферы обслуживания.

Под запрет попали сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это, например, маленькие пакеты-майки, которые сейчас многие магазины просто кладут на кассу и предоставляют бесплатно.

Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225х345х450 ​​мм, – их используют для упаковки мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Кроме того, вводится запрет на бесплатное распространение любых пластиковых пакетов.

Свидетельство о рождении на "Укрпочте"

Во вторник, 8 июня, "Укрпочта" запустила новую услугу – получение свидетельства о рождении ребенка в отделении оператора или с доставкой на дом. Речь идет о документах, заказанных онлайн через сервис "е-Малятко". Услуга появилась после присоединения национального почтового оператора к проекту. Доставка работает не только для жителей городов, но и в селах, где нет филиалов ГРАГС (укр. – ДРАЦС, бывшие загсы) или ЦПАУ.

Доставка свидетельства о рождении с помощью услуги "Укрпочта Экспресс" займет до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины. Оплатить услугу можно на сайте "е-Малятко" или наличными во время доставки.

Монетизация льгот

В среду, 9 июня, Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот", которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в установленном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

Документ вносит изменения в законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" в связи с введением денежной компенсации вместо льгот по оплате проезда.

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Автоматические пенсии

В четверг, 10 июня, вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа.

Пенсионный фонд в течение пяти лет должен будет включить в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования отсутствующие данные о трудовой деятельности работников на основании сведений, предоставленных страхователями.

При наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически (без обращения в Пенсионный фонд) со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Также по желанию гражданин может получать пенсию с более позднего возраста.

Сокращение числа чиновников

В пятницу, 11 июня, премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в рамках реформы госуправления предельную численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений уменьшат примерно на 10%.

По его словам, параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы. Новая финансовая модель на первом этапе будет введена в:

Секретариате Кабмина;

Минфине;

Минцифры;

Нацагентстве по вопросам госслужбы.

Курс валют на выходной

В субботу и воскресенье, 12-13 июня, официальный курс доллара США, установленный Нацбанком Украины еще сохранится на уровне 27,11 грн, а евро – 32,99. Однако уже в понедельник, 14 июня, "зеленый" просядет на 7 копеек – до 27,04 грн, а евровалюта рухнет сразу на 20 копеек – до 32,79 грн, что станет минимумом за последние 9 месяцев.

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