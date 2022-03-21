Общественный транспорт в Европе: сколько стоит проезд в Польше, Словакии, Чехии и Германии

Цены на проезд в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине многие европейские страны помогают нашим беженцам. В частности, в Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Австрии, Нидерландах и ряде других стран можно бесплатно проехать поездом, при наличии украинского паспорта.

Редакция "Сегодня" узнавала, какая ситуация с проездом в общественном транспорте в популярных странах Европы среди украинцев.

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Польша

В каждом городе свои тарифы на проезд в общественном транспорте, но система везде одинакова. В Польше есть несколько видов билетов – одноразовые с возможностью пересадки, на определенный промежуток времени, на сутки и проездные. Воспользоваться можно трамваями, автобусами, метро и городскими электричками.

В Варшаве, например, билеты продают по следующим тарифам:

на 20 минут – 3,4 злотого (24 гривны);

на 75 минут – 4,4 злотого (30 гривен);

на 90 минут – 7 злотых (48 гривен);

суточный – 15 злотых (103 гривны) или 26 злотых (179 гривен);

на 3 суток – 36 злотых (248 гривен) или 57 злотых (393 гривны);

на выходные – 24 злотых (166 гривен).

Есть также проездные карты, к примеру, карта варшавянина. Ее можно оформить на 30 или 90 дней с разными опциями за 110 – 600 злотых (760 – 4,1 тысячи гривен) или со скидкой для льготников. Для многодетных семей и пенсионеров есть годовые абонементы по 50 – 100 злотых (345 – 690 гривен). Перевозка багажа и животных производится бесплатно.

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Мэрия Варшавы сделала для граждан Украины бесплатным проезд по городу в 1 и 2 билетных зонах по паспорту. Если у детей нет документов, перевозку осуществляют на основании устного заявления опекуна. В других населенных пунктах местные власти принимают соответствующие решения индивидуально.

Чехия

Подобная Польше тарификация действует и в Чехии, однако со своими нюансами. Взрослыми здесь считаются пассажиры от 15 до 60 лет. Для них есть предложения билетов на все виды общественного транспорта в городе:

на 30 минут – за 30 крон (40 гривен);

на 90 минут – за 40 крон (52 гривны);

в сутки – за 120 крон (158 гривен);

на 3 суток – за 330 крон (434 гривны).

Продают в Чехии также проездные на 30, 90 дней или год. Стоимость составляет 550, 1480 и 3650 крон (725, 1948 и 4805 гривен). За проезд с животным или багажом нужно заплатить 20 крон (26 гривен).

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Следует отметить, что с 28 февраля городской совет Праги решил сделать бесплатным проезд для украинцев в общественном транспорте города. Для проезда достаточно показать украинский паспорт. По другим городам, информацию следует искать на официальных сайтах мэрии.

Словакия

В Словакии билеты так же не продаются у водителя и имеют тарификацию согласно времени. Есть разовые билеты, суточные, а также проездные на автобусы, трамваи и троллейбусы. Согласно зонированию (от 2 зон и более) и времени (от 30 до 180 минут) поездки, стоимость разового билета колеблется от 0,9 до 4,1 евро (ориентировочно от 29 до 133 гривен).

Суточный билет стоит 4 евро (130 гривен), на 72 часа – 9 евро (292 гривны). Суточный билет на все зоны обойдется в 6,9 евро (223 гривны). На все виды билетов предусмотрены скидки для студентов и пенсионеров, а также немного дешевле покупать билет в мобильном приложении онлайн, чем в бумажном виде.

Кроме этого, в Словакии есть разные типы проездных абонементов. На 7 дней цены стартуют от 12 евро (389 гривен), на 30 дней – от 30 евро (973 гривны), на 90 дней – от 80 евро (2,5 тысячи гривен). Есть также предложения в год от 200 евро (6,5 тысячи гривен). За багаж нужно платить отдельно 0,9 или 0,45 евро (15 гривен) в электронном формате.

Известно, что с 1 марта перевозчики Интегрированной системы перевозок Братиславского края (IDS BK) ввели бесплатный проезд для украинцев по паспортах. Это касается как городских перевозок по Братиславе, так и железнодорожного и автобусного сообщения.

Германия

В Германии есть несколько видов общественного транспорта, кроме привычных трамваев и метро (U-Bahn), есть также городские электрички (S-Bahn) и автобусы. Тарификация также несколько особенная:

билет на 4 поездки, подходит для проезда на 3 ближайшие станции – 6 евро (195 гривен);

разовый билет на 3 остановки – 2 евро (65 гривен);

разовый билет на 2 часа – 3 евро (97 гривен);

4 поездки до 2 часов – 9,4 евро (305 гривен);

дополнительный билет на пересадку – 1,8 евро (58 гривен);

проездной на 24 часа – 8,8 евро (285 гривен).

Есть также разные вариации групповых билетов на 5 или более человек в сутки в пределах 25 евро (811 гривен). А также проездные на выходные за 44 евро (1,4 тысячи гривен).

В то же время 1 марта Ассоциация немецких перевозчиков заявила, что украинцы смогут бесплатно воспользоваться услугами перевозки поездами и автобусами. Для проезда нужен только украинский паспорт, однако, насколько долго будет действовать такая услуга – пока неизвестно.

Раньше мы рассказывали, какая стоимость аренды квартир в Польше, а также промониторили предложения цен на жилье в Чехии. Предлагаем также узнать, что с ценами на бензин на заправках Европы.