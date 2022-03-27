Обдерут как липку! Сколько стоит аренда гостиницы на западе Украины

Дороже всего стоят отели Ужгорода / Фото: Getty Images, booking.com, Коллаж: Сегодня

Во время войны у многих украинцев возникла потребность во временном жилье то ли за границей, то ли на Западной Украине. Переселенцам предлагают в аренду как хостелы, так и квартиры или гостиницы. Последний вариант, согласно нашим мониторингам цен, обойдется дороже всего.

"Сегодня" расскажет вам, сколько стоит аренда гостиницы в месяц во Львове, Ровно, Ивано-Франковске и Ужгороде. Для сравнения мы выбрали ближайшие даты: 28 марта-28 апреля (на 31 ночь).

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Да, предложений во Львове достаточно много. Согласно данным Booking, найти апартаменты можно как на одного, так и на двух-трех человек по разным ценам: в среднем от 30 тыс. грн до 60 тыс. грн.

Отель во Львове / Фото: booking.com

Отель во Львове / Фото: booking.com

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Отель во Львове / Фото: booking.com

Отель во Львове / Фото: booking.com

В Ивано-Франковске на ближайшую дату удалось найти только один вариант гостиницы.

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Отель в Ивано-Франковске / Фото: booking.com

В Ровно отель можно арендовать за 20–30 тыс. грн в месяц.

Отель в Ровно / Фото: booking.com

Отель в Ровно / Фото: booking.com

Отель в Ровно / Фото: booking.com

Отель в Ровно / Фото: booking.com

В Ужгороде на ближайшее время нам удалось найти всего два варианта. Один из них – двухуровневый люкс в 200 метрах от центра города, другой – семейный полулюкс с тремя спальными местами за 310 тыс. грн в месяц.

Отели в Ужгороде / Фото: booking.com

Строительные услуги возвращаются

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине большинство компаний, в том числе государственных, вынуждены были прекратить предоставлять свои услуги украинцам. Со временем они приспособились к военным условиям и постепенно начинают возобновлять работу.

Теперь в некоторых ЦПАУ можно заказать:

строительный паспорт застройки земельного участка;

градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка;

представление или внесение изменений в сообщение о начале подготовительных и строительных работ;

регистрацию декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Ранее "Сегодня" рассказали, кому государство во время войны ежемесячно будет помогать финансово.

Также мы писали, что в Украине придумали способ борьбы с высокими ценами на аренду.