Об обычной жизни можно забыть. Как Россия превращается во вторую Северную Корею

Чего лишатся россияне после нападения Путина на Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После развязывания Путиным кровопролитной войны против Украины в сторону России посыпались десятки санкций, а многие мировые компании из самых разных сфер жизни объявили о своем выходе.

"Сегодня" рассказывают, какие последствия уже ощущает государство-оккупант и как над россиянами опускается настоящий железный занавес.

Реклама

Передвижения

После кремлевской агрессии россияне перестали быть желанными гостями во многих уголках мира не только на словах. Многие страны перестали выдавать гражданам РФ визы или ввели серьезные ограничения, среди них:

Греция;

Латвия;

Литва;

Чехия.

И этот список постоянно пополняется, сейчас над подобными санкциями думает Япония. Если визу получить все-таки удалось, то вот попасть в какую-нибудь европейскую страну будет сложно. Евросоюз, США и ряд других стран полностью закрыли свое небо для российских самолетов.

Сейчас карта открытых для полетов из РФ стран выглядит так:

Реклама

Фото: Держспецзв'язку

Информационная блокада

Огромное количество российских СМИ и информационных сообществ в соцсетях распространяют откровенные фейки или вообще умалчивают факт ужасной войны в Украине.

В связи с этим YouTube заблокировал сотни российских каналов или снял с них монетизацию, Zoom отозвал лицензию на разработку ПО, массово банит российские пропагандистские каналы TikTok, Twitter запретил регистрироваться новым пользователям из РФ, а BBC отозвал лицензию на вещание.

Реклама

Также в ЕС и других странах были запрещены многие российские пропагандистские медиа, например RT.

Финансовая изоляция

Евросоюз принял решение отключить от системы SWIFT всего 5 российских банков, однако отмечается, что список может расширяться.

Некоторые страны, например Великобритания, настаивают на полном отключении РФ от системы, и если это произойдет, граждане окажутся в финансовом пузыре, поскольку на внутреннюю платежную систему "МИР" приходится всего 10% переводов.

И даже сейчас россияне имеют проблемы с безналичными расчетами, поскольку ApplePay отказался работать в стране-агрессоре, как и Samsung pay, а Mastercard приостановил выпуск карт и отключил несколько банков, то же самое сделала и компания Visa. Запретил транзакции еще и сервис Webmoney.

Давит на население и их собственное правительство, которое изо всех сил пытается удержать курс доллара после блокировки большей части резервов Центробанка. Из-за этого экспортеры должны продавать 80% валютной выручки государству, а гражданам запрещено вывозить из страны больше 10 тыс. долларов наличкой.

Бизнес-изоляция

В качестве поддержки Украины и осуждения действий России десятки компаний заявили о прекращении своего бизнеса в РФ или прекращении экспорта своей продукции.

Среди тех, кто бойкотирует РФ, самые крупные мировые автоконцерны:

Volvo;

Ford;

Skoda;

Volkswagen (также останавливается производство в РФ);

Cadilac;

Chevrolet;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick;

BMW;

Daimler Truck;

Honda;

Mazda;

Mercedes.

Также в РФ отказались работать Coca Cola, Apple, Adobe, Bolt, Boeing, Adidas, Lenovo, Nike, HP, Harley Davidson, Intel, AMD, FedEx, Maersk, UPS и многие другие.

Многие производители фильмов и другого мультимедийного контента тоже приняли решение бойкотировать Россию, среди них Sony, Paramount, Universal pictures, Warner Bros, Disney, Cinema 4D, а MEGOGO удалил все фильмы ее производства.

Только что американские онлайн-магазины ASOS и iHerb отменили обработку заказов из России и доставку, а Nokia заявили, что прекратят поставки технологического оборудования для сотовой связи.

Если всмотреться в этот список, то можно увидеть, что РФ лишится популярных сервисов такси, международных служб доставки, компаний, которые обслуживали важнейшие промышленные отрасли, и даже привычных продуктов питания.

Бойкот понемногу начинают объявлять и знаменитые певцы – например, музыкальные группы Foals и Twenty One Pilots отменили концерты в Москве.

И это плохо не только для россиян, которые не найдут на полках привычных товаров и не смогут посмотреть любимый фильм, но и для экономики, из которой произойдет колоссальный отток капитала.

Санкции, которые не останавливают агрессию Путина, могут сделать из России подобие Северной Кореи, которая для всего мира является государством-изгоем.

"Сегодня" также писали, какие службы доставки перестали работать в РФ, и рассказывали, что происходит с российским рублем.