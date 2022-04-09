О пенсиях и зарплатах забыть? К чему готовиться украинцам в апреле

В апреле ситуация будет отличаться от мартовской

По словам премьера, в апреле бюджет находится под давлением военной ситуации и военных новшеств. Фактически в Украине отменили общую систему налогообложения, введя налог в размере всего 2%.

Если война будет приводить к тому, что нам нужно будет сокращать расходы, мы будем говорить и объяснять. По состоянию на сегодняшний день мы отказались от всех капитальных затрат. Мы можем только ремонтировать, но мы ничего не строим, не делаем капитальные закупки, сосредоточенные на армии и социальном блоке, – сказал Шмигаль.

Какие расходы в Украине уже сократили

Среди прочего, в Украине:

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урезали зарплаты чиновникам на 10%;

остановили все капитальные расходы (строительство дорог, инфраструктурных объектов, реконструкции);

сократили расходы на содержание государственного аппарата и органов местной власти.

Доплата 2 тыс. грн к пенсии

Пенсионеры-переселенцы, которым пришлось покинуть свой дом из-за российской агрессии могут получить доплату к пенсии в размере 2000 грн.

Для этого им необходимо стать на учет как внутренне перемещенным лицам. Сделать это можно, обратившись лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, скоро такая возможность будет добавлена на портал "Дія".

После этого вы получите справку о том, что являетесь ВПЛ, с ней нужно подать заявление на получение госпомощи по такой же схеме и получить выплату на банковский счет, указанный в заявлении.

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Раньше мы рассказывали, что в Украине начали перерасчет пенсий, и кто и какую надбавку получит.

Также мы писали, кого Ощадбанк оставил без пенсии.