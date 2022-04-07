Обменять или инвестировать? Что делать с деньгами во время войны

Рассказываем, как и где хранить кровные, чтобы не потерять все до копейки

Есть несколько способов инвестиций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в Украине разделила нашу жизнь на "до" и "после", многие потеряли в буквальном смысле все: жилье, родных, шанс на безоблачное будущее. Кому-то повезло – он выбрался из ада и сейчас ломает голову, как не потерять то, что было нажито честным трудом.

"Сегодня" расскажет вам, что делать с наличными во время войны.

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Так, один из самых популярных финансовых инструментов, который работает на победу и поможет сохранить личный капитал, – инвестиции в ОВГЗ. Министерство финансов уже привлекло в государственный бюджет с помощью военных облигаций почти 30 млрд грн, то есть каждая шестая гривня – от простых украинцев.

Однако инвестиционный банкир Тарас Козак рассказал "Сегодня", что военные облигации выпущены, в принципе, не для того, чтобы граждане зарабатывали средства во время войны.

Скорее их цель состоит в том, чтобы при поддержке граждан, бизнеса, банков помочь государству победить в этой войне. Это такой вариант, как "дайте средства армии сейчас, а потом государство вернет эти средства с процентами", – сказал он.

Доходность гривневых ОВГЗ – 11% годовых, если делать вложение более чем на год, и 10% – если покупать краткосрочные ценные бумаги на 1-3 месяца. Покупать можно и валютные облигации. Ставка по ним колеблется от 3 до 4 процентов годовых. Преимуществом военных ОВГЗ является то, что государство полностью гарантирует возврат средств. Это в наше сложное время – важная защита инвестиции, а главное – надежная финансовая поддержка Вооруженных сил.

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Банковский депозит

Как отмечают в НБУ, за март банковские вклады украинцев выросли на 18%. Средства простых граждан в основном аккумулируются на гривневых счетах. Это самый популярный сейчас вид сбережений. Минимальная сумма вклада в большинстве банков не превышает тысячи гривен. Положить деньги под проценты можно из дома. Достаточно зайти в мобильное приложение.

В комментарии "Сегодня" ассоциированный эксперт "CASE Украина" Евгений Дубогрыз рассказал, что банковские депозиты – это единственный сейчас абсолютно безопасный инструмент сбережений.

Через 100%-ную гарантию возврата средств населению государством не только для вкладчиков Ощадбанка, но и вообще всех банков. Причем даже в случае признания банка неплатежеспособным – а такие риски, конечно, есть для отдельных банков, – сказал он.

В случае банкротства банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит с персонального счета все до копейки. Раньше возврат денег клиентам неплатежеспособных банков ограничивался суммой не более 200 тысяч гривен. Стопроцентное возмещение правительство обещает во время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены. Так что деньги в украинских банках защищены.

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Банки начали снижать проценты по срочным депозитам. А на средства до востребования, на текущие счета многие банки перестали начислять проценты. Это понятно: риска потери средств, если вкладывать их в банк, теперь нет. Чем меньше риск, тем меньше процент, — рассказал Евгений Дубогрыз.

В настоящее время предлагают вкладывать гривневые депозиты на год под 4-11%. Доходность зависит от учетной ставки Национального банка. В настоящее время она составляет 10% годовых. Есть вероятность, что в этом году ставка будет повышена. Таким образом, регулятор будет сдерживать неизбежный рост потребительских цен. Впрочем, такая ситуация на руку вкладчикам, ведь она повлечет за собой рост дохода по депозитам.

Альтернатива банкам

Украинцы могут открывать депозиты не только в банках. Такую возможность предлагают и кредитные союзы. В таких финучреждениях ставки по депозитам в среднем 12-15% годовых.

Однако такие средства не защищены государством. В случае банкротства союза Фонд гарантирования вкладов физических лиц не возместит ни копейки. Виновных, особенно во время войны, найти не удастся.

Инвестиция в насущное

Из-за войны еда стремительно дорожает как в Украине, так и во всем мире. Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала, в частности, рост цен:

на хлеб пшеничный – на 28,5%;

хлеб ржано-пшеничный –12,5%;

крупу гречневую –25,5%;

макаронные изделия – 24,5%;

масло подсолнечное – на 11,9%;

лук репчатый –27,2%.

Скорее всего, из-за войны украинские аграрии соберут меньший урожай, чем в предыдущие годы. Так что купить еду "на черный день" – неплохая инвестиция. Речь идет о товарах длительного хранения. Впрочем, тотальная скупка продуктов нецелесообразна в период войны. Запасы могут быть уничтожены врагом, а в случае активных боевых действий вам придется эвакуироваться.

Так что финансисты советуют:

при наличии дохода продолжать накопление в гривне, поскольку продажа валюты сейчас отсутствует;

подавляющее большинство денег держать на карточке, ее проще скрыть от оккупантов и мародеров;

по возможности инвестировать в военные ОВГЗ.

Что будет с курсом гривни после войны?

Несмотря на войну, Национальному банку Украины удалось удержать курс гривни к доллару на приемлемом уровне. Все благодаря своевременным и оперативным мероприятиям.

А каким будет курс после войны, будет зависеть от темпов, с которыми НБУ будет открывать валютный рынок, и возможности осуществлять валютные интервенции. Ожидаемо длительное время будут оставаться строгие ограничения.

Будут и ограничение на движение капитала:

на выплаты дивидендов и процентов;

возврат прямых и портфельных инвестиций;

денежные переводы.

Иностранная валюта будет оставаться на рынке в дефиците, и НБУ будет проводить интервенции по ее продаже. Объемы будут зависеть от объема помощи международных партнеров Украины.

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал, что ситуация на валютном рынке Украины пока стабильна. Для украинцев за границей все как раз наоборот.

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