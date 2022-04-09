Про пенсії та зарплати забути? До чого готуватися українцям у квітні

Українців чекають непрості часи / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Через зупинку частину бізнесу в Україні, експорту та імпорту в бюджеті можуть виникнути складнощі. Виконати свої соціальні зобов'язання (пенсії, субсидії, зарплати) та військові витрати можливо з-поміж усього завдяки допомоги міжнародних партнерів.
Про це в ефірі телемарафону заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, у березні свої соціальні зобовʼязання вдалося виконати завдяки бізнесу, який сплатив податки авансом, проте, чим довше буде війна в Україні, тим катастрофічнішим буде вплив на економіку, на здатність виконувати соціальні функції. Довга війна призведе до падіння рівня життя, до падіння спроможності держави.
Ми не друкували гроші, ми не переживаємо за гіперінфляцію. У нас є інструмент військових облігацій, сьогодні відповідальний бізнес викуповує ці державні цінні папери. Понад 40 млрд. вже залучили до бюджету завдяки цьому механізму. Це дає частину грошей, які дозволяють компенсувати дефіцит бюджету, – зазначив прем'єр.