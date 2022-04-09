Про пенсії та зарплати забути? До чого готуватися українцям у квітні

У квітні ситуація відрізнятиметься від березневої

За словами премʼєра, у квітні бюджет перебуває під тиском воєнної ситуації та військових нововведень. Фактично в Україні скасували загальну систему оподаткування, натомість запровадили податок у розмірі лише 2%.

Якщо війна призводитиме до того, що нам потрібно буде скорочувати витрати, ми говоритимемо і пояснюватимемо. Станом на сьогодні ми відмовилися від усіх капітальних витрат. Ми можемо тільки ремонтувати, але ми нічого не будуємо, не робимо капітальних закупівель, зосереджені на армії та соціальному блоці, – сказав Шмигаль.

Які витрати в Україні вже скоротили

З-поміж іншого, в Україні:

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урізали зарплати чиновникам на 10%;

зупинили всі капітальні витрати (будівництво доріг, інфраструктурних об'єктів, реконструкції);

скоротили витрати на утримання державного апарату та органів місцевої влади.

Доплата 2 тис. грн до пенсії

Пенсіонери-переселенці, яким довелося залишити свій будинок через російську агресію, можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 2000 грн.

Для цього їм необхідно стати на облік як внутрішньо переміщеним особам. Зробити це можна, звернувшись особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".

Після цього ви отримаєте довідку про те, що є ВПО, з нею потрібно подати заяву на отримання держдопомоги за такою ж схемою та отримати виплату на банківський рахунок, зазначений у заяві.

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Раніше ми розповідали, що в Україні почали перерахунок пенсій, та хто і яку надбавку отримає.

Також ми писали, кого Ощадбанк залишив без пенсії.