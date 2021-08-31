Новый вид мошенничества – украинцам обещают сумасшедшие деньги за аренду банковской карты

Аферисты придумали новую схему мошенничества. Коллаж: "Сегодня"

Мошенники придумали новый способ финансовых манипуляций – предлагают украинцам сдать в аренду банковскую карту. Такие предложения можно найти в интернете, говорится в сюжете "Сегодня".

Подобные объявления гласят: мол, работать не нужно – деньги просто будут зачислять на карту. Однако этот бесплатный сыр тоже в мышеловке.

Больше тысячи гривен в час

Такие аферисты предлагают сумасшедшие деньги в обмен на банковскую карту украинца. Эксперты предупреждают: это обман и очень опасный.

"Человек открывает счет, дает карточку, дает пин-код. Человек не знает, что будет происходить: ему кажется, что он не сделал ничего плохого. При всем при этом преступники через его счет обналичивают деньги. Происхождение этих денег очень сомнительно", – говорит эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугайова.

От имени собственника карты могут проводить следующие операции:

уклонение от налогов;

отмывание денег;

легализация больших сумм наличных.

Одна из пострадавших – Екатерина. Девушка несколько недель сдавала свои карты в аренду. Но в конце концов почувствовала, что что-то не так.

"Получала один процент от суммы всех снятых денег. И чтобы получать больше, я решила открыть еще карты в других банках. Недавно я решила все это прекратить потому, что мне стали поступать странные звонки с банка: мол, почему мне на карту каждый день приходят деньги", – говорит девушка.

По словам эксперта по безопасности и бывшего полицейского Руслана Болгова, такая беспечность может даже довести до тюрьмы. Правоохранительными органами такая деятельность может быть расценена, как пособничество мошенникам.

"Если на ваших карточках, которые вы продали, передали будут проводиться финансовые махинации, вас могут привлечь по статье. Поэтому если вам предлагают сдать в аренду свою карточку, помните, что вы становитесь автоматически пособником мошенников", – предупреждает Болгов.

Более того, вместо прибыли от такой аферы мошенники могут оформить на собственника карты кредит, рассказывает корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

Мы писали уже о том, что клиентка Новой почты обвинила сотрудников компании в мошенничестве с наложенными платежами и рассказала, как работает эта схема. В НП уже отреагировали на ситуацию и передали детали аферы в правоохранительные органы.

Тем временемв Верховной Раде снова заговорили о строгом контроле над сим-картами украинцев и привязке их к паспортам. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Скорее всего, украинцам дадут время "на подумать" до 2025 года.