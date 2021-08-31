Новий вид шахрайства – українцям обіцяють шалені гроші за оренду банківської картки

Аферисти придумали нову схему шахрайства. Колаж: "Сьогодні"

Шахраї придумали новий спосіб фінансових маніпуляцій – пропонують українцям здати в оренду банківську карту. Такі пропозиції можна знайти в інтернеті, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Подібні оголошення обіцяють: мовляв, працювати не треба – гроші просто будуть зараховувати на картку. Однак цей безкоштовний сир теж у мишоловці.

Понад тисячу гривень на годину

Такі аферисти пропонують шалені гроші в обмін на банківську карту українця. Експерти попереджають: це обман, і дуже небезпечний.

"Людина відкриває рахунок, дає картку, дає ПІН-код. Людина не знає, що відбуватиметься: їй здається, що вона не зробила нічого поганого. При всьому цьому злочинці через її рахунок переводять у готівку. Походження цих грошей дуже сумнівне", – каже експертка з психологічної кібербезпеки Наталія Бугайова.

Від імені власника карти може відбуватися:

ухилення від податків;

відмивання грошей;

легалізація великих сум готівки.

Одна з постраждалих – Катерина. Дівчина кілька тижнів здавала свої карти в оренду. Але врешті-решт відчула, що щось не так.

"Отримувала один відсоток від суми всіх знятих грошей. І щоб отримувати більше, я вирішила відкрити ще карти в інших банках. Нещодавно я вирішила все це припинити, тому що мені стали надходити дивні дзвінки з банку: мовляв, чому мені на карту кожен день приходять гроші", – каже дівчина.

За словами експерта з безпеки і колишнього поліцейського Руслана Болгова, така легковажність може навіть довести до в'язниці. Правоохоронні органи таку діяльність можуть розцінити як пособництво шахраям.

"Якщо на ваших картках, які ви продали, передали, будуть проводитися фінансові махінації, вас можуть притягнути за статтею. Тому якщо вам пропонують здати в оренду свою картку, пам'ятайте, що ви стаєте автоматично посібником шахраїв", – попереджає Болгов.

Ба більше, замість прибутку від такої афери шахраї можуть оформити на власника карти кредит, розповідає кореспондент "Сьогодні" Георгій Маринов.

Ми вже писали про те, що клієнтка "Нової пошти" звинуватила співробітників компанії в шахрайствіз післяплатою і розповіла, як працює ця схема. У НП вже відреагували на ситуацію і передали деталі афери в правоохоронні органи.

Тим часом у Верховній Раді знову заговорили про суворий контроль над сім-картами українціві прив'язку їх до паспортів. У парламенті вже зареєстрований відповідний законопроєкт. Найімовірніше, українцям дадуть час "на подумати" до 2025 року.