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Клиентка "Новой почты" обвинила сотрудников компании в мошенничестве – что сделали в НП

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
28 августа, 10:20
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Одного из кассиров уже уволили после скандального случая – грядет проверка из главного офиса
Клиентка НП обвинила сотрудников компании в мошенничестве. Коллаж "Сегодня"
Клиентка НП обвинила сотрудников компании в мошенничестве. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay, Новая почта

Клиентка Новой почтыобвинила сотрудников компании в мошенничестве с наложеннымb платежами и рассказала, как работает эта схема. Об этом Юлия Кравц написала на официальной странице НП в Facebook.

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Неприятная ситуация случилась в Киевской области в пгт Ворзель.

"При получении посылок суммы, указанные в экспресс-накладных не совпали с суммами, введёнными и списанными вашими кассирами на терминале", – пишет пострадавшая клиентка.

По ее словам, разница составила 249,00 грн (26 августа) и 233 грн (23 августа). Копии экспресс-накладных и банковских выписок женщина направила на электронный адрес компании, а также на официальный аккаунт НП в Facebook.

После жалобы пострадавшей директор отделения №1 в Ворзеле сообщил, что один из кассиров уже уволен. Кроме того, в пгт для проверки приедут представители главного офиса НП.

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"Юлия, не волнуйтесь. Наши специалисты уже занимаются решением вопроса. Мы обязательно проинформируем Вас по результатам", – ответили представители Новой почты в комментариях к этому посту.

Клиентка Новой почты рассказала о мошеннической схеме
Клиентка Новой почты рассказала о мошеннической схеме

Схема с наложенными платежами

Клиентка НП поделилась историей еще и для того, чтобы предупредить украинцев, которые также пользуются услугами компании. Юлия Кравц поэтапно рассказала, как работает мошенническая схема в указанном отделении Новой почты:

  • приходят несколько посылок с наложенным платежом;
  • кассиры не выдаю чек;
  • поскольку не все сверяют общую сумму в приложении и названную сотрудником НП, кассиры объединяют посылки, называют и вводят на терминале сумму, со своим %;
  • так как платежи идут по ФЛП (физическое лицо-предприниматель), то, скорее всего, это ФОП кассира или ее родственников (при сверке времени и сумм они не совпали).

Напомним, еще в июле Новая почта предупреждала украинцев, что при совершении онлайн-покупок в Украине и за рубежом можно попасться в мошеннические сети. В компании подготовили инструкцию о том, как противодействовать аферистам.

В "Сегодня" также писали о том, что мошенники придумали новую схему для обмана людей с помощью отправки товара наложенным платежом через НП. Так, девушка заказала в одном из Telegram-каналов Apple IPhone 12 pro max, а получила кирпич.

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