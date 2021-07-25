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Вместо iPhone – кирпич. Мошенники обманывают людей через "Новую Почту"

25 июля 2021 12:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сотрудники отделения не дали девушке посмотреть содержимое посылки перед оплатой

Мошенники обманывают людей через "Новую почту"

Мошенники обманывают людей через "Новую почту"

В Украине мошенники придумали новую схему для обмана людей – на этот раз с помощью отправки товара наложенным платежом через "Новую почту".

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Как сообщает "Информатор", девушка заказала в одном из Telegram-каналов Apple IPhone 12 pro max, а когда пришла в отделение "Новой почты", ей не дали посмотреть заказ до оплаты.

Мошенники отправили товар, который продавался по сниженной цене, наложенным платежом. В почтовом отделении девушке дали открыть только картонную коробку, в которой лежала запечатанная заводская упаковка.

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Как рассказала жертва мошенников, после оплаты посылки она забрала товар и отошла в зону распечатывания, где пыталась открыть коробку, которую склеили изнутри. Когда ее открыли, то обнаружили кирпич и записку.

Сотрудники "Новой почты" отказались возвращать девушке уплаченные ею средства, а полицейским те сказали, что перед отправкой они не проверяют товары.

Также напомним, в Сети появилась новая схема мошенничества, рассчитанная на клиентов ПриватБанка. Злоумышленники зарегистрировали сайт p-invest.site с логотипом и айдентикой финучреждения. Украинцам пообещали 8500 долларов дохода в месяц от инвестиций в национальные компании.

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