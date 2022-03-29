Новый курс для украинцев: сколько стоит доллар в Monobank, Ощадбанке та ПриватБанке

Где украинцам выгодно обменять валюту / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс валют. Стоимость доллара обычно меняется буквально в пределах нескольких копеек, с евро же ситуация другая.

"Сегодня" расскажет, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Во время военного положения, действующего на всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкинга, курс доллара (по состоянию на 29 марта) таков:

ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;

Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;

Monobank – 29,26/29,99 грн.

Курс евро:

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ПриватБанк – 32,06/32,68 грн;

Ощадбанк – 32,07/32,55 грн;

Monobank – 32,18/33,00 грн.

Курс доллара в обменниках Украины

В Киеве 29 марта средняя стоимость покупки валюты, по данным Минфина, — 32 грн, продажи — 32,75 грн, во Львове — 32,35/32,46 грн соответственно, в Харькове — 32,20/32,70 грн, в Одессе — 33/33,30 грн.

Кредит без процентов

Правительство приняло решение, согласно которому аграриям будут предоставлять кредиты под 0%. Также увеличено максимальную сумму кредита – до 60 млн грн.

Такие изменения действуют на время военного положения в Украине и еще месяц после его завершения. После войны кредитная ставка для аграриев составит 5%.

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Сроки, на которые будут выдаваться кредиты, зависят от целей:

максимум на 5 лет – на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности;

на три года – для финансирования оборотного капитала.

Также правительство расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5-7-9%" в случае нехватки обеспечения.

Напомним, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств за потребительским кредитом.

Раньше мы рассказывали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты.