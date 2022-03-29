Новий курс для українців: скільки коштує долар у Monobank, Ощадбанку та ПриватБанку

Де українцям вигідно обміняти валюту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Українські банки оновили курс валют. Вартість долара зазвичай змінюється буквально в межах кількох копійок, натомість з євро ситуація інша.
"Сьогодні" розкаже, яка вартість валюти у провідних банках країни.
Під час воєнного стану, що діє на всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.
Згідно з інформацією онлайн-банкінгу, курс долара (станом на 29 березня) такий:
- ПриватБанк – 29,25/29,59 грн;
- Ощадбанк – 29,25/29,70 грн;
- Monobank – 29,26/29,99 грн.
Курс євро:
- ПриватБанк – 32,06/32,68 грн;
- Ощадбанк – 32,07/32,55 грн;
- Monobank – 32,18/33,00 грн.
Курс долара в обмінниках України
У Києві 29 березня середня вартість купівлі валюти, за даними Мінфіну, – 32 грн, продажу – 32,75 грн, у Львові – 32,35/32,46 грн відповідно, у Харкові – 32,20/32,70 грн, в Одесі – 33/33,30 грн.
Кредит без відсотків
Уряд прийняв рішення, згідно з яким аграріям надаватимуть кредити під 0%. Також збільшено максимальну суму кредиту – до 60 млн грн.
Такі зміни чинні на увесь період воєнного стану в Україні та ще місяць після його завершення. Після війни кредитна ставка для аграріїв становитиме 5%.
Строки, на які видаватимуть кредити, залежатимуть від мети:
- максимум на 5 років – на реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості;
- на 3 роки – для фінансування оборотного капіталу.
Також уряд розширив перелік інструментів, які дозволять банкам надавати кредити в рамках програми "5-7-9%" у разі нестачі забезпечення.
Нагадаємо, що на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний строк після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.
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