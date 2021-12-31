Новые схемы обмана! Как украинские заробитчане становятся жертвами мошенников в Польше

Ежегодно на подобных схемах "разводят" миллионы украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Новогодние праздники – одна из причин активности мошенников. Они каждый день придумывают новые схемы, создают новые сайты, чтобы нажиться на доверчивых украинцах, которые для преступников в Польше являются немалой целевой аудиторией.
Об одной из таких афер, связанную с короткими сообщениями, рассказали в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.
СМС-афера с посылками
Схема действует просто:
- мошенники присылают сообщение, что якобы нужно внести предоплату за доставку посылки, или смс, что не хватает 1 злотого, чтобы посылку забрать в почтомате;
- в сообщении вы увидите адрес сайта;
- переходя по ссылке, попадаете на фишинговый ресурс, который переводит на сайт мошенников;
- преступники получают данные счета и снимают с него деньги или обналичивают с помощью электронной системы Bilk.
Мошенники могут также оформить на вас онлайн-кредиты.
Польский номер и фишинговый сайт ПриватБанк
"Сегодня" также узнал одну из новых схем, как мошенники воруют ваши средства с банковских карт.
Схема, скажем так, несколько недоработана, но, по словам тех же киберпреступников, действенна. Ведь за день в округе в Польше, где они работают, таких случаев насчитывается около 9 миллионов. А как только киберпространство было на этапе своего зарождения, таких случаев насчитывалось 20 млн в день.
В чем суть? Вы публикуете объявления, например на OLX, за пару минут вам пишут с предложением отправить товар, но с полной предоплатой. Довольно заманчиво, так что большинство, не подозревая ничего, соглашается.
Дальше мошенники действуют пошагово:
- просят сформировать чек на оплату, объясняя, что так надежнее и быстрее;
- присылают вам ссылку на фишинговый сайт очень похожий на Приват24, где вы и должны сформировать данный чек на определенную сумму;
- там нужно просто ввести свои банковские данные. Среди них: номер телефона, пароль к Приват24 и пин-код карты;
- суммы, за которую вы хотели продать ту или иную вещь, у вас нет.
Заметим, номер с которого присылали сообщения польский.
Ссылка на фишинговый сайт выглядит подобным образом:
Как выглядит сам фишинговый сайт Приват24?
Распознать фишинговый сайт очень просто: хоть интерфейс и похож, однако существуют неактивные кнопки на сайте (в этом случае "Вхід", значок поиска и три линии сверху). Да и запомните: Приват24 — это приложение, а его компьютерная версия имеет официальный и неизменный домен.
Схема взыскания долгов
Есть также другие способы незаконного получения средств. К примеру, схема взыскания долгов.
Мошенники специально звонят украинским заробитчанам и польским языком рассказывают о задолженности или кредите, который был взят на ваше имя. Они пытаются узнать все ваши данные и делают все, чтобы заставить уплатить вымышленный долг.
Как ранее рассказала директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, один из самых больших страхов украинских работников быть обманутыми и остаться без заработанных денежных средств.
Также мы рассказывали об изменениях, которые ждут украинских работников с Нового года.