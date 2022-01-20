Новые правила в Польше: как теперь изменится жизнь украинских заробитчан

Количество трудовых мигрантов в Польшу возросло / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Упростив процедуру трудоустройства, Польша увеличила количество въездов трудовых мигрантов, в том числе и украинцев

Об этом сообщают в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Именно этот фактор повысил интерес украинцев к соседней стране. Да, в январе 2022 года спрос на вакансии вырос на 37,3% (по сравнению с 2021 г).

Важные нововведения

Рост потока рабочей силы аргументирован увеличением срока выдачи разрешений на работу. Ведь с 29 января они будут выдаваться сроком до двух лет.

Напомним, раньше можно было получить шестимесячное разрешение в год, а следующее только через полгода. Была возможность также оформить годовое разрешение, оформление которого происходило до 5 месяцев.

Большинство украинцев рассматривают Польшу не только для трудовой миграции, но и как страну для проживания. Так что такие нововведения действительно изменят характер миграции из Украины.

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"Возможность получить разрешение на срок до 2 лет открывает больше возможностей для украинцев – стабильная и высокооплачиваемая работа, карьерный рост, а значит, и шансы интегрироваться в Польше для тех, кто здесь хочет остаться жить. Многое будет зависеть от того, как теперь изменения в законодательстве польские ведомства будут внедряться на практике", — утверждает генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Вместо короткого пребывания – долгосрочное

По данным управления по делам иностранцев, все чаще украинцы предпочитают долгосрочные поездки в Польшу. Да, в прошлом году карты побыту (вид на временное проживание) получили примерно 300 тыс украинцев.

Динамика изменения характера миграции украинцев свидетельствует:

2015 год – 80% граждан планировали остаться в Польше до одного года;

2020 год – 52% на срок более 3 лет;

2021 год – тенденция 2020 года сохраняется.

Новые правила

В Польше упростили процесс трудоустройства иностранных граждан. В перечне шести стран, для которых были внесены изменения, оказалась и Украина. Ряд соответствующих указов подписал президент Польши Анджей Дуда.

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Новые правила вступят в силу ориентировочно во второй половине января:

работники смогут работать без разрешения два года с декларацией о доверенности работы;

с декларацией о доверенности работы; чтобы подать заявление на карту пребывания, украинцам не нужно будет представлять справки о месте жительства в Польше и источнике дохода. Теперь будут проверять только, есть ли у иностранца гарантированная работа с зарплатой не ниже минимальной;

в Польше и источнике дохода. Теперь будут проверять только, есть ли у иностранца гарантированная работа с зарплатой не ниже минимальной; от украинцев теперь не потребуют выдачи нового вида на жительство и работу , если была смена должности и рост зарплаты;

, если была смена должности и рост зарплаты; чтобы подтвердить свое социальное обеспечение, работникам достаточно будет предоставить договор трудоустройства с указанной зарплатой.

Напомним, что украинские заробитчане в Польше стремятся зарабатывать не менее 800 долларов, большинство — более 1000 долларов.

Раньше мы рассказывали о реальной историю украинского заробитчанина: как относились к нему поляки, сколько зарабатывал и другие интересные истории на заработках в Польше.