Нові правила у Польщі: як тепер зміниться життя українських заробітчан

Кількість трудових мігрантів до Польщі зросла / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Спростивши процедуру працевлаштування, Польща збільшила кількість вʼїздів трудових мігрантів, зокрема і українців.

Про це повідомляють у аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Саме цей чинник підвищив зацікавленість українців до сусідньої країни. Так, у січні 2022 року попит на вакансії зріс на 37,3% (порівняно з 2021 р)

Важливі нововведення

Зростання потоку робочої сили аргументовано збільшенням терміну видачі дозволів на роботу. Адже з 29 січня їх видаватимуть терміном до двох років.

Нагадаємо, раніше можна було отримати шестимісячний дозвіл на рік, а наступний лише через півроку. Була можливість також оформити річний дозвіл, оформлення якого відбувалося до 5 місяців.

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Більшість українців розглядають Польщу не лише для трудової міграції, але й як країну для проживання. Тож такі нововведення дійсно змінять характер міграції з України.

"Можливість отримати дозвіл на строк до 2 років відкриває більше можливостей для українців – стабільна та високооплачувана робота, кар'єрне зростання, а отже, і шанси інтегруватися в Польщі для тих, хто тут хоче залишитися жити. Багато чого залежатиме від того, як тепер зміни у законодавстві польські відомства впроваджуватимуть на практиці", — стверджує генеральний директор компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Замість короткого перебування — довгострокове

За даними управління у справах іноземців, все частіше українці надають перевагу довгостроковим поїздкам до Польщі. Так, минулого року картки побути (вид на тимчасове проживання) отримало приблизно 300 тис українців.

Динаміка зміни характеру міграції українців свідчить:

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2015 рік — 80% громадян планували залишитися в Польщі до одного року;

2020 рік — 52% на термін більше 3 років;

2021 рік — тенденція 2020 року зберігається.

Нові правила

У Польщі спростили процес працевлаштування іноземних громадян. У переліку шести країн, для яких внесли зміни, опинилася й Україна. Низку відповідних указів підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Нові правила набудуть чинності орієнтовно у другій половині січня:

заробітчани зможуть працювати без дозволу два роки із декларацією про доручення роботи;

із декларацією про доручення роботи; щоб подати заяву на карту перебування, українцям не потрібно буде надавати довідки про місце проживання у Польщі та постійному джерелі доходу. Тепер перевірятимуть лише, чи є у іноземця гарантована робота із зарплатою не нижчою за мінімальну;

у Польщі та постійному джерелі доходу. Тепер перевірятимуть лише, чи є у іноземця гарантована робота із зарплатою не нижчою за мінімальну; від українців тепер не вимагатимуть видачі нової посвідки на проживання та роботу , якщо була зміна посади та зростання зарплати;

, якщо була зміна посади та зростання зарплати; щоб підтвердити своє соціальне забезпечення, заробітчанам достатньо буде надати договір працевлаштування із зазначеною зарплатою.

Нагадаємо, що українські заробітчани у Польщі прагнуть заробляти не менш ніж 800 доларів, більшість — понад 1000 доларів.

Раніше ми розповідали про реальну історію українського заробітчанина: як ставилися до нього поляки, скільки заробляв та інші цікаві історії на заробітках у Польщі.