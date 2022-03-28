"Новая почта" возвращает популярную услугу – что могут сделать украинцы

График работы новой услуги / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

"Новая почта" возобновляет предоставление услуги курьерской доставки и забора товара.

Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Реклама

"Отныне можно вызвать курьера на забор вашего товара в удобное для вас место, а ваши клиенты смогут получить заказы там, где удобно для них: в отделении, в почтомате или по адресу", – отмечается в сообщении.

Обратите внимание, что предельное время вызова курьера отличается в зависимости от населенного пункта, а актуальный график можно просмотреть здесь.

Тариф на курьерскую доставку

"Новая почта" отмечает, что тариф на курьерскую доставку остался таким, каким был перед началом полномасштабного вторжения – плюс 30 грн в тариф за доставку посылки в отделение.

Реклама

Также компания отмечает, что курьерская доставка будет работать ежедневно без выходных, однако на один час меньше отделения.

Курьеры не будут работать во время объявления воздушной тревоги (будут останавливаться и заходить в укрытие), а также во время комендантского часа.

Клиентов предупреждают, что в связи с ситуацией в стране время доставки может смещаться на сутки-двое.

Реклама

Как найти нужное отделение

Из-за ведения активных боевых действий некоторые отделения Новой почты вынуждены приостановить свою работу, и это вызывает сложности у клиентов.

Для того чтобы украинцы могли быстро найти работающее отделение и узнать график его работы, компания запустили чат-бот в мессенджере.

Найти чат-бот можно по ссылке, а работает сейчас уже более 1800 отделений компании.

"Сегодня" также писали, в какие страны "Новая почта" отправляет посылки, и рассказывали, как теперь будет работать Rozetka.