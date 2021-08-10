"Новая почта" потеряла посылку стоимостью 4 тысячи долларов

Пока сотрудники "Новой почты" разбираются с ситуацией. Коллаж: "Сегодня"

Клиент "Новой почты" пожаловался на потерю его посылки стоимостью 4 тысячи долларов.

Как написал он в Facebook, посылка была отправлена 1 августа из Запорожья в Киев, однако к получателю она так и не дошла.

Что говорит клиент

Он рассказал, что отправил Asic-майнер (устройство для добычи криптовалюты) стоимостью 4 тысячи долларов. При отправлении у мужчины спросили, какая объявленная стоимость, но он тот оценил посылку минимально, вероятно, чтобы не переплачивать за доставку.

"В накладной так и было указано – "Asic-майнер"... Посылка не дошла до получателя. Обратился на горячую линию. Сначала мне на горячей линии ответили, что посылка пропала, а потом через время сказали, что машина сгорела", – написал возмущенный клиент.

Он рассказал, что обратился в отделение, из которого отправлял посылку, и написал претензию, однако получил отказ.

К слову, объявленная стоимость – это стоимость отправления, указываемая отправителем при оформлении посылки, и в случае повреждения или потери – компенсируется компанией.

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Что говорят представители "Новой почты"

"Вопрос о возможности компенсации уже передали специалистам ответственного подразделения. Сейчас мы ожидаем ответа. Как только ее получим – немедленно вам сообщим", – говорится в сообщении под жалобой клиента.

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