"Нова пошта" втратила посилку вартістю 4 тисячі доларів

Поки співробітники "Нової пошти" розбираються з ситуацією. Колаж: "Сьогодні"

Клієнт "Нової пошти" поскаржився на втрату його посилки вартістю 4 тисячі доларів.

Як написав він у Facebook, посилка була відправлена 1 серпня із Запоріжжя до Києва, проте до одержувача вона так і не дійшла.

Що говорить клієнт

Він розповів, що відправив Asic-майнер (пристрій для видобутку криптовалюти) вартістю 4 тисячі доларів. При відправленні у чоловіка запитали, яка оголошена вартість, але він оцінив посилку мінімально, ймовірно, щоб не переплачувати за доставку.

"У накладній так і було зазначено – "Asic-майнер"... Посилка не дійшла до одержувача. Звернувся на гарячу лінію. Спочатку мені на гарячій лінії відповіли, що посилка зникла, а потім через годину сказали, що машина згоріла", – написав обурений клієнт.

Він розповів, що звернувся до відділення, з якого відправляв посилку, і написав претензію, проте отримав відмову.

До речі, оголошена вартість – це вартість відправлення, що вказується відправником при оформленні посилки, і в разі пошкодження або втрати – компенсується компанією.

Реклама

Що кажуть представники "Нової пошти"

"Питання про можливість компенсації вже передали фахівцям відповідального підрозділу. Зараз ми чекаємо відповіді. Як тільки її отримаємо – негайно вам повідомимо", – йдеться в повідомленні під скаргою клієнта.

Також ми писали про те, що: