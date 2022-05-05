Новая финансовая помощь украинцам – кто получит 2220 грн от государства

Украинцам назначили дополнительные выплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения украинцы получают финансовую помощь от государства и международных партнеров и организаций.

Об очередных выплатах нашим гражданам, а именно внутренне перемещенным лицам, сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

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Кто и сколько получит

Получить дополнительные к уже имеющимся выплатам могут внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых групп.

"В соответствии с заключенным меморандумом выплата дополнительной денежной помощи уязвимым домохозяйствам будет производиться за три месяца в размере 2220 гривен на каждого члена домохозяйства в месяц, но не более чем для трех человек", – говорится в сообщении.

Такую помощь получат 500 тысяч украинцев. В общем международные организации оказывают финансовую помощь более 2 млн украинцам.

"По состоянию на сегодняшний день благодаря сотрудничеству с агентствами ООН и другими международными организациями реализуются программы денежных выплат, которые предоставляются людям дополнительно к государственным пособиям, на общую сумму 9,6 миллиарда гривен. За счет этих средств более 2 миллионов человек, пострадавших от войны, из наиболее уязвимых категорий получат выплаты в размере от 2200 до 2500 гривен в месяц сроком от 1 до 3 месяцев", – заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Как получить деньги

Ранее "Сегодня" рассказывали, что ВПЛ могут получить свои выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН в отделениях "Новой почты".

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При оформлении финансовой помощи необходимо выбрать способ получения помощи "Новая почта". Дальше должен прийти код от партнера ООН в Украине. С этим кодом нужно:

прийти в отделение;

сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;

назвать этот код;

показать документ, удостоверяющий личность.

А с вопросами начисления денежной помощи можно обращаться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.

Кроме того, украинцы, пострадавшие от войны, могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC) в размере 2200 грн. Кто может претендовать на такую помощь и как ее получить, читайте в нашем материале.

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Мы также писали, как украинское правительство изменил суммы выплат на детей во время военного положения и как оформить 2000 грн помощи от государства.