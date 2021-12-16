Некоторым украинкам положена прибавка к пенсии: кто может ее получить

Доплату можно получить лишь в течении трех месяцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинкам, которые родились с апреля по декабрь 1961 года полагается прибавка к пенсии. Речь идет о женщинах, которым исполняется 60 лет и у которых есть необходимый страховой стаж.

Как сообщает "На пенсии" стаж должен составлять не менее 28 лет, в следующем году – не менее 29 лет.

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"С октября 2011 года женщинам постепенно стали поднимать пенсионный возраст с 55 до 60 лет. Переходный период закончился как раз в этом году. За более поздний выход на пенсию женщинам, которые попали в переходный период, предусмотрели компенсацию", – заявил консультант Сергей Коробкин

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", женщинам из этой категории устанавливается надбавка в размере 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста. Но, лишь в том случае, если им до этого не назначалась какая-либо другая пенсия.

"Если женщина родилась в период с апреля по декабрь 1961 года включительно, то в этом году ей исполняется 60 лет, и, по новым правилам, она только в этом году получает право выйти на пенсию по возрасту. По старым правилам, она бы вышла на пенсию в 55 лет. То есть по факту она ушла на пенсию на 5 лет, или на 60 месяцев, позже. Таким образом, при назначении пенсии такой женщине полагается прибавка в размере 25% от основного размера пенсии", – объяснил Коробкин.

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Отметим, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией состоялось не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста. То есть, доплату можно получить лишь в течении трех месяцев.

Справки для пенсии в "Дії"

В "Дії" с 29 ноября можно получить справки о трудовом стаже – ОК-5 и ОК-7. Они необходимы для оформления на работу, назначения пенсии или начислений по больничному.

Украинцам больше не нужно идти в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить свой трудовой стаж, и не нужно стоять в длинных очередях ради одной справки.

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Как получить справки в "Дії":

Перейти на diia.gov.ua и авторизироваться.

Нажать кнопку "Пенсии, льготы и помощь"‎.

Выбрать нужную справку из списка.

Проверить информацию, которая появится на экране и, при необходимости, внести изменения.

Нажать "Готово".

Ранее мы сообщали, что украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию, если их официальная заработная плата составляет не менее 91 тысячи гривен.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже начали тестировать накопительную пенсионную систему.