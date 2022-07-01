Некоторым украинцам не приходит пенсия – когда ждать деньги

Пенсионный фонд не насчитал выплату за июнь / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинская пенсионерка пожаловалась в Пенсионный фонд, что ей так и не пришла выплата за июнь.

Об этом женщина написала в комментариях на странице ПФУ в Facebook.

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"За июнь почта не перечислила пенсию. Будут ли в июле выплаты и за июнь и за июль? Или июнь нужно будет вырывать в пенсионном зубами?", – говорится в посте.

Пенсионный фонд отреагировал на жалобу и ответил возмущенной пенсионерке, что завершил финансирование выплат пенсий июня, согласно графику.

По данным ПФУ, неполученные средства за текущий месяц будут включены в выплатные документы следующего выплатного периода.

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Однако почему так получилось, нужно выяснить, поэтому женщину попросили обратиться в контакт-центр "Укрпочты", которая и должна была доставить пенсию.

Пенсии в июле

В связи с ростом прожиточного минимума в Украине во второй месяц лета запланирован масштабный перерасчет пенсий.

Он коснется многих пенсионеров, в том числе минимальная пенсия увеличится на 93 грн. до 2027 грн, а минималка шахтера увеличится на 279 грн. до 6081 грн.

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Максимальная пенсия для украинцев вырастет на 930 грн. 20271 грн. Также вырастет минимальная пенсия по потере кормильца в семьях военнослужащих на 186 грн. до 4054 грн.

Какие еще категории пенсионеров ждут повышения, читайте в материале.

"Сегодня" раньше писали, какими способами можно получать пенсию и рассказывали, кто и за что может потерять пенсию во время войны.