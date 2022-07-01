Деяким українцям не приходить пенсія – коли чекати гроші

Пенсійний фонд не нарахував виплату за червень / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Українська пенсіонерка поскаржилась у Пенсійний фонд, що їй так і не прийшла виплата за червень.
Про це жінка написала у коментарях на сторінці ПФУ у Facebook.
"За червень пошта не перерахувала пенсію. Чи будуть у липні виплати і за червень і за липень? Чи червень треба буде виривати у пенсійному зубами?", – йдеться у пості.
Пенсійний фонд відреагував на скаргу і відповів обуреній пенсіонерці, що завершив фінансування виплат пенсій червня, відповідно до графіку.
За даними ПФУ, неотримані кошти за поточний місяць буде включено до виплатних документів наступного виплатного періоду.
Пенсії в липні
У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму, в Україні у другий місяць літа заплановано масштабний перерахунок пенсій.
Він торкнеться багатьох пенсіонерів, зокрема мінімальна пенсія збільшиться на 93 грн. до 2027 грн, а мінімалка шахтаря збільшиться на 279 грн. до 6081 грн.
Максимальна пенсія для українців зросте на 930 грн. 20271 грн. Також зросте мінімальна пенсія за втратою годувальника в сім'ях військовослужбовців на 186 грн. до 4054 грн.
Які ще категорії пенсіонерів чекають підвищення, читайте в матеріалі.
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