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Пенсии можно получить несколькими способами: как выбрать онлайн

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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29 июня, 06:45
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Рассказываем, как с помощью портала в интернете изменить способ получения пенсии
Как изменить способ получения пенсии онлайн
Как изменить способ получения пенсии онлайн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пенсионеры могут получать свои выплаты несколькими способами. В частности, через отделение "Укрпочты" или через банк. И изменить способ получения пенсии можно также несколькими способами.

В Пенсионном фонде Украины рассказали как это сделать онлайн.

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Нужна квалифицированная электронная подпись

Каждый пенсионер может изменить и способ получения пенсии (почта или банк), и сам банк. Специальное заявление можно подать в отделение Пенсионного фонда, а также онлайн. Это доступно на веб-портале электронных услуг portal.pfu.gov.ua.

После того, как вы зашли на портал, нужно сделать следующие шаги:

  • зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело";
  • выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии некоторых документов.

В частности, прикреплять нужно копию паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и реквизитов, предоставленных банком (в случае избрания выплаты через банк).

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В конце заявление вместе со скан-копиями документов нужно подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.

С 1 июля в украинцев изменятся суммы пенсионных выплат

Ранее мы рассказывали, что новое повышение пенсий обосновано ростом прожиточного минимума и касается почти всех категорий пенсионеров. Так, после индексации минимальная пенсия вырастет до 2027 грн.

"Будут повышены минимальные пенсии для инвалидов войны. Размер повышения составит 600 грн. Будут повышены надбавки за стаж сверх нормы, будут повышены пенсионные выплаты участникам войны и ветеранам труда на 80-100 грн", – рассказала ранее глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

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Кроме того, сумма максимальной пенсии изменится с 19 340 до 20 270 грн (повышение составит 930 грн).

"Сегодня" писали и о том, кто может потерять пенсию во время войны, и что нужно делать, чтобы получить удостоверение после назначения пенсии.

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